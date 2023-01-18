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Bursa'da lodos fırtınası hayatı felç etti!

18.01.2023 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da şiddetli lodos hayatı felç etti. Fırtınada ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrilirken, vatandaşlar yolda yürümekte bile zorluk çekti. Otluk alanda çıkan yangın ise fırtınanın etkisiyle kereste deposuna sıçardı.

Bursa'da lodos fırtınası hayatı felç etti!

Bursa'da dün öğlen saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli lodos nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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YANGIN ÇIKTI

Bazı yerlerde evlerin çatıları uçtu, çöp konteynırları, aydınlatma direkleri ve ağaçlar devrildi. Yunuseli ilçesinde ise otluk alanda çıkan yangın fırtınanın etkisiyle kısa sürede büyüyerek, kereste deposunda bulunan paletlerdeki kerestelere sıçradı.

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Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alırken, yetkililer şiddetli lodos için vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısı yaptı. (İHA)

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Bursa Lodos

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