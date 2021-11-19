Bursa'da masa masa dolaşan sigara tiryakisi kargayı görenler şaşırıyor

Nilüfer ilçesinde bulunan bir kafeye gelen müşteriler, masalarına konan kargayı görünce büyük şaşkınlık yaşıyor.

YEMEK YİYİP, SİGARA ÇALIYOR

Karga müşterilerin masalarına gelip yemeklerini yiyor. Ayrıca paketlerden sigaralarını alıyor. Vatandaşlar masalarından yemeklerini yiyen ve sigaralarını çalan kargaya dokunmayıp hoşgörüyle karşılıyor.

Karga da masalarda gönlünce gezip karnını doyuruyor. Bir de paketten sigarayı çekip ağzına götürüyor. Sigaranın hayvana zarar vereceğini düşünen müşteriler, ağzına sigarayı alıp yakmasını bekleyen karganın kendilerinden çaldığı sigarayı yakmıyor.

(İHA)

