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  4. Bursa'da masa masa dolaşan sigara tiryakisi kargayı görenler şaşırıyor

Bursa'da masa masa dolaşan sigara tiryakisi kargayı görenler şaşırıyor

19.11.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir kafenin müdavimi olan karga, masa masa gezip müşterilerin yemeklerini yiyip sigaralarını çalıyor.

Nilüfer ilçesinde bulunan bir kafeye gelen müşteriler, masalarına konan kargayı görünce büyük şaşkınlık yaşıyor.

YEMEK YİYİP, SİGARA ÇALIYOR

Karga müşterilerin masalarına gelip yemeklerini yiyor. Ayrıca paketlerden sigaralarını alıyor. Vatandaşlar masalarından yemeklerini yiyen ve sigaralarını çalan kargaya dokunmayıp hoşgörüyle karşılıyor.

Karga da masalarda gönlünce gezip karnını doyuruyor. Bir de paketten sigarayı çekip ağzına götürüyor. Sigaranın hayvana zarar vereceğini düşünen müşteriler, ağzına sigarayı alıp yakmasını bekleyen karganın kendilerinden çaldığı sigarayı yakmıyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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