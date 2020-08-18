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Bursa'da minibüsün önünü kesip dehşet saçtılar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2020 11:39 | Son Güncelleme

Bursa'da özel halk minibüsü şoförü Ahmet Ünal (48) ile araçta yolculuk yapan mahalle bekçisi, bekledikleri duraktan alınmadıklarını iddia eden bir kişi ile arkadaşı tarafından darp edildi. Minibüs şoförü saldırganlara biber gazı sıkarak, olay yerinden kaçtı. O anlar ise minibüsün güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'da minibüsün önünü kesip dehşet saçtılar!

Olay, geçen hafta akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde meydana geldi.

Ahmet Ünal yönetimindeki, Misi-Acemler hattında sefer yapan şehir içi özel halk minibüsünün önü, Acemler'e doğru seyir halindeyken Odunluk Mahallesi'nde bir araç tarafından kesildi.

Araçtan inen bir kişi, şoför Ahmet Ünal'ın duraktaki yolcuyu almak için açtığı kapıdan minibüse bindi. O sırada araçtan inen diğer bir kişi de minibüsün önüne geçerek, Ünal’a hakaret edip tehdit etmeye başladı. Minibüse binmek için durakta beklemesine rağmen kendisini almadan yola devam ettiğini iddia eden kişi ile arkadaşı, Ahmet Ünal’ı darp etti.

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BEKÇİYİ DE DARP ETTİLER

Saldırganların şoför Ahmet Ünal'a saldırdığı sırada minibüste sivil yolcu olarak bulunan mahalle bekçisi, 2 kişiyi sakinleştirmeye çalıştı. Ancak öfkeli 2 kişi, bekçiye de saldırmaya başladı. Mahalle bekçisinin kimlik göstermesini isteyen 2 kişi, kimliği baktıktan sonra bekçilik mesleğine hareket ve küfür etti.

ŞİKAYETÇİ OLDU

2 saldırgan, durakta bekleyen diğer yolcuların araya girmesinin ardından minibüsten indi. Bunu fırsat bilen Ünal, minibüsün kapılarını kapattı. Daha sonra şoförün olduğu kapıyı açan 2 saldırgana, şoför Ünal biber gazı sıktı.

Biber gazından dolayı 2 kişinin minibüsten uzaklaşmasın ardından minibüs yola devam etti. Darp edilen Ünal ve bekçi, emniyete giderek, kendisine saldıranlar hakkında şikayette bulundu. Şikayetin ardından iki saldırganın polis karakoluna getirilerek ifadeleri alındı. İfadeleri alınan iki saldırgan serbest bırakıldı.

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SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Minibüs şoförü Ünal ile bekçinin saldırıya uğradığı anlar ise minibüsün güvenlik kameralarına kaydedildi. Görüntülere, saldırganların minibüs şoförünü ve bekçiyi darp etmeleri, minibüsün camlarını yumruk ve tekmelemeleri, mahalle bekçisine küfür ve hakaret etmeleri, minibüs şoförünün saldırganları etkisiz hale getirmek için biber gazı sıkması ve saldırganların minibüsten inmesinin ardından yola devam etmesi yansıdı.

'ARAÇLARIYLA OTOBÜSÜ TAKİP ETMEYE BAŞLADILAR'

Çamlıca Mahallesi'nde bir durağa yaklaştığında yolcu var mı diye bakmak için yavaşladığını fakat yolcu görmeyince yoluna devam ettiğini belirten minibüs şoförü Ahmet Ünal, “Saldırganlar da o esnada yanlarındaki bir arkadaşlarını otobüse bindirmek için araçlarında oturarak bekliyorlardı. Otobüs yoluna devam edince de arabayla otobüsü takip etmeye başladılar. Acemler'e doğru seyir halindeyken Çamlıca Mahallesi'nde bir durağa yaklaştım. Durakta binecek yolcu var mı diye baktım fakat kimseyi göremeyince yoluma devam ettim. O sırada bana saldıran kişiler durakta araçlarında bekliyormuş. Sanırım yanlarındaki bir arkadaşlarını minibüse bindireceklerdi fakat ben görmediğim için yanlarındaki yolcuyu alamadım. Daha sonra yoluma devam ettim ve 4 durak boyunca inecek ya da binecek yolcu olmadığı için durmadım” dedi.

'BEKÇİYE DE SALDIRDILAR'

Durakların birinde olaydan sonra bekçi olduğunu öğrendiği bir kişinin bindiğini söyleyen Ünal, “Ben Odunluk'taki durağa geldiğimde arkamdan gelen aracın korna seslerini duydum ama bana mı çalıyorlar anlamadım. Yolcu almak için durağa yanaştım ve 2 kişi arabasını önüme kırdı. Hala ne olduğunu anlamamıştım. Yolcu binsin diye kapıyı açtım tam o sırada arabadan inenlerden biri minibüse bindi. Diğer arkadaşı da camın önüne gelerek bana hakaret etmeye başladı. Bana 4 durak boyunca hiç durmadığımı söyleyerek, hakaret etmeye başladılar. Ben de yolcu olmadığı için durmadığımı kimseyi görmediğimi söyledim. O sırada otobüste sonradan bekçi olduğunu öğrendiğim bir genç vardı. Bekçi arkadaş araya girerek şahısları sakinleştirmeye çalıştı ama ona da saldırdılar. Kimliğini görmek istediler kimlik görünce de hakaret ettiler. Böyle şeyler yaşadığımız için üzülüyoruz. Bizim amacımız halka hizmet etmek. Ben şahıslar otobüsten inince tartışma devam etmesin kötü bir şey olmasın diye bir şekilde fırsat bulup yoluma devam ettim. Saldırganlar da peşime takılmadı tekrar" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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