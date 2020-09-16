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Bursa'da miras kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 01:41 | Son Güncelleme

Bursa'nın Gürsu ilçesinde miras davası yüzünden husumetli olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Bursa'da miras kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var

Olay saat 21.00 sıralarında Gürsu ilçesi İğdir mahallesinde meydana geldi.

İddiaya göre, miras meselesi yüzünden husumetli olan Samet Ö. (19) ve Ekrem Çalım (75) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından plakasız motosikletine binen Samet Ö., evinden pompalı tüfeği alarak köy kahvesinde oturan Ekrem Çalım'ın yanına geldi.

POMPALI TÜFEKLE SALDIRDI

İkili arasında tekrar başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Samet Ö., yanında getirdiği pompalı tüfekle önce Ekrem Çalım'a ardından da Çalım'ın yakınları olduğu tahmin edilen ve kendisini engellemeye çalışan kahvedekilerin üzerine rastgele ateş açtı.

Kahvedekiler korku içerisinde saçmalardan korunmaya çalışırken, Samet Ö. ise yaşanan panikten yararlanarak, motosikletiyle olay yerinden kaçtı. Saldırı sırasında saçmaların isabet ettiği Ekrem Çalım ile kahveden bulunanlardan Yunus Çiğhan, Cemil Tetik ve Mehmet Tutak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çalım'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Yaralanan Çiğhan, Tetik ve Tutak ise ilk mürahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede saldırı sırasında şüphelinin 10 kez ateş açtığı belirlendi. Olay yerinden kaçarak kayıplara karışan Samet Ö.'nün yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. (İHA)

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