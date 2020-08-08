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Bursa'da nesli tükenmekte olan balaban kuşu bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2020 17:40 | Son Güncelleme

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Ramazan Loyan tarafından bulunan ve nesli tükenmekte olan balaban kuşu, koruma altına alındı.

Bursa'da nesli tükenmekte olan balaban kuşu bulundu

Mustafakemalpaşa ilçesindeki Çalışkan Sokak'ta Ramazan Loyan isimli vatandaş, mermer atölyesinin yanında bir kuş buldu. Mermerlerin üzerindeki kuşu alan Loyan, yaptığı araştırmada, kuşun ‘küçük balaban’ adında nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan bir balıkçı türü olduğunu öğrendi. Yetkililere haber veren Ramazan Loyan, Mustafakemalpaşa Hayvan Barınağı’na kuşu teslim etti.

Bursa'da nesli tükenmekte olan balaban kuşu, koruma altına alındı

Barınakta ilk kontrolleri yapılacak olan kuş, kontrollerinin ardından Karacabey Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon merkezine teslim edilecek.

DHA

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