Bursa'da nişanlı çifte dehşeti yaşatmışlardı! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Olay, 20 Ocak günü Bursa Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Nişanlısı Berat G.(26) ile bir alışveriş merkezine giden Burcu A. (24) çıkışta bir kafeteryada oturdu. Bir süre sonra kafeteryadan çıkan gruba, dışarıda kendilerini bekleyen bir grup saldırıldı. Grup, Berat G.'yi tekme tokat döverken, Burcu A. ise nişanlısını saldırganların elinden kurtarmaya çalıştı. Yere düşen nişanlısının üzerine kapanan Burcu A. da vücuduna tekme darbeleri aldı. Çevredekilerin araya girmesiyle kurtarılan Berat G. ve nişanlısı Burcu A. çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay anı ise kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.
SAVCILIK İKMALEN İŞLEM YAPTI
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarından tespit ettikleri Orhan S(61) ile çocukları Ertan S. (38), Semih S. (43) ve torunu Burhan S. (20), Burak İ. (28) ve Hakan G.'yi (35) gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyette susma haklarını kullanarak savcılıkta ifade vereceklerini söyledi. Savcılık ikmalen (evrak üzerinden) işlem yaptı ve şüpheliler, ifadesi alınmadan serbest bırakıldı.
GÖRÜNTÜLER GÜNDEME GELİNCE YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
Dayak görüntüleri önce sosyal medyada paylaşıldı, ardından da haber kanallarında yayınlandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuşun talimatı üzerine Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalanan şüpheliler, dün akşam saatlerinde Orhangazi Adliyesine çıkarıldı. Cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alındıktan sonra Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Ertan S., Semih S., Ertan S.'nin oğlu Burhan S., Burak İ. ve Hakan G. 'yaralama' suçundan tutuklandı. Baba Orhan S. ise adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakıldı.
GENÇ KIZA İLİŞKİ TEKLİFİNDE BULUNDUĞU İDDİASI
Burcu A. ve nişanlısı Berat G.'nin polis ve savcılığa verdikleri ifadelerden olayın detayları da ortaya çıkmaya başladı. İddiaya göre babası öldükten sonra Burcu A.'ya, maddi ve manevi yardımda bulunan komşuları Orhan S., genç kızı rahatsız etmeye başladı. Çeşitli vaatlerde bulunarak, birlikte olmak istedi. Burcu A.nın reddetmesine rağmen bu isteğinden vazgeçmedi.
TELEFONLA ARAYINCA NİŞANLISI GÖRDÜ
Orhan S., genç kızı, nişanlısı Berat G.'nin Konya'dan geldiği gün telefonla aradı. Burcu A.'nın elinden telefonu alan Berat G. ile Orhan S. arasında tartışma çıktı.
OTOMOBİLİN YOLUNU KESİP, DÖVMÜŞLER
Aynı gün Orhan S., oğulları Semih ve Ertan S. ile çiftin bulunduğu otomobilin yolunu kesti. Baba ve oğulları, demir çubukla camlarını kırdıkları otomobildeki nişanlıları darp etti. Nişanlı çift şikayetçi oldu. Şikayetten haberdar olan S. kardeşler bu kez yanlarına arkadaşlarını alıp Berat G.yi kafe çıkışında yakalayıp darp etti.
Savcılığın olayla ilgili yürüttüğü soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)
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