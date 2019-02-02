Bursa'da nişanlı çifte dehşeti yaşatmışlardı! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Olay, 20 Ocak günü Bursa Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Nişanlısı Berat G.(26) ile bir alışveriş merkezine giden Burcu A. (24) çıkışta bir kafeteryada oturdu. Bir süre sonra kafeteryadan çıkan gruba, dışarıda kendilerini bekleyen bir grup saldırıldı. Grup, Berat G.'yi tekme tokat döverken, Burcu A. ise nişanlısını saldırganların elinden kurtarmaya çalıştı. Yere düşen nişanlısının üzerine kapanan Burcu A. da vücuduna tekme darbeleri aldı. Çevredekilerin araya girmesiyle kurtarılan Berat G. ve nişanlısı Burcu A. çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay anı ise kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

SAVCILIK İKMALEN İŞLEM YAPTI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarından tespit ettikleri Orhan S(61) ile çocukları Ertan S. (38), Semih S. (43) ve torunu Burhan S. (20), Burak İ. (28) ve Hakan G.'yi (35) gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyette susma haklarını kullanarak savcılıkta ifade vereceklerini söyledi. Savcılık ikmalen (evrak üzerinden) işlem yaptı ve şüpheliler, ifadesi alınmadan serbest bırakıldı.