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  4. CHP Lideri Özgür Özel tepki gösterip alandan uzaklaştırdı: 'Ne zaman Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyeceğimi ben söylerim'

CHP Lideri Özgür Özel tepki gösterip alandan uzaklaştırdı: 'Ne zaman Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyeceğimi ben söylerim'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
20.09.2024 19:06
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'da konuştu. Özel konuşması sırasında 'Mustafa Kemal'in Askeriyiz' diyen bir kişiye tepki gösterdi ve 'kenara götürün' diyerek alandan uzaklaştırdı. Özel açıklamasında "Ben ne zaman Mustafa Kemal'in askeriyiz diyeceğim, ben söyleyeceğim. Sen söylemeyeceksin" dedi.

CHP Lideri Özgür Özel tepki gösterip alandan uzaklaştırdı: 'Ne zaman Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyeceğimi ben söylerim'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Özel, Muğla Büyükşehir Başkanı Ahmet Aras'ı ziyaret ettikten sonra konuşma gerçekleştirdi. Özgür Özel, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyen birine tepki gösterdi.

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Özel şu ifadeleri kullandı;

"Bundan sonraki süreçte de bundan sonra ben onu söyleyeceğim zaman söylerim. Ben onu Ben onu söyleyeceğim zaman söyleyim. Senin işin orada olmak. Benim işim burada olmak. Benim yerime konuşma. Bak sen bunu böyle yapıyorsun diye kimse sana aferin demez. Ben onu söyleyeceğim zaman söyleyeceğim. Alın götürün kenara arkadaşım müsade alın.

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"MUSTAFA KEMAL'İN ASKERİYİZ DİYECEĞİM, BEN SÖYLEYECEĞİM"

Arkadaşlar bunu böyle yapıyorsun diye kimse sana aferin demez. Aksini söyleyen var mı kardeşim aksini söyleyen? Aksini söyleyen yoksa alın biraz yan tarafta söylesin.

Ben ne zaman Mustafa Kemal'in askeriyiz diyeceğim, ben söyleyeceğim. Sen söylemeyeceksin. Bu parti birlik beraberlik halinde olumlu olumsuz lehte olabilir. Bizim artık çatlak sese aykırı sese değil birliğe beraberliğe tek sese ihtiyacımız var.
İktidara yürüyoruz. İktidara giden bir partinin genel başkanı Mustafa Kemal'in askeriyiz diyeceği zamanı da bilir. Lafı ne zaman söyleyeceğini de kendi tayin eder."

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Kemal Atatürk Özgür Özel
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