Bursa'da orman yangını! Ekipler sevk edildi... Dumanı kent merkezine doğru geniş bir bölgeye yayıldı

Bursa kent merkezi ile Mudanya arasında tepelik alanda kırsal Göynüklü Mahallesi yakınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bu alana Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle hızla ilerlediği kaydedilen yangında ekipler alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediyor.

DUMANI GENİŞ BİR BÖLGEYE YAYILDI

Ekipler, dumanı Bursa kent merkezine doğru geniş bir bölgeye yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmasını sürdürüyor.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği bölgeye havadan da helikopter destek verdi.

Yükselen dumanlar, şehrin birçok noktasından da görüldü. (AA/İHA)





