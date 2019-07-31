Bursa'da otomobil hırsızlığı! Aracı almaya geldi, çalıp gitti

Olay, Nilüfer ilçesi Bursa-İzmir karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde öğretmenlik yapan Emre Ertürk (29), tatilde Bursa’ya geldi. 6 aylık çocuğunun doğmasıyla birlikte kullandığı otomobil küçük gelen Ertürk, aracını değiştirmeye karar verdi.
16 BV 483 plakalı otomobilini internet üzerinden 55 bin 750 TL’ye satılığa çıkartan Ertürk, müşteri çıkmasının ardından aracı göstermek için buluştu.
YAN KOLTUĞA GEÇMEK İÇİN İNİNCE GAZA BASTI
Buluşmada aracı deneyeceğini söyleyen şüpheli, otomobille birkaç tur attıktan sonra aracı ekspertize göstermek istediğini belirtti. Bu esnada aracı durduran şahıs, Ertürk’ün kullanmasını istedi. Ertürk’ün adımını dışarıya atmasıyla birlikte hırsızlık zanlısı gaza bastı.
YERDE SÜRÜKLENDİ
Aracının çalınacağını anlayan otomobil sahibi, aracın camına tutunarak, onu durdurmak istedi. Uzun süre aracın camında sürüklenen Ertürk, gücünü kaybedince yere düşüp yaralandı.
155 polis ihbar hattını arayarak, yardım isteyen talihsiz öğretmen polise verdiği ifade sonrası hastaneye giderek tedavi oldu.
(İHA)
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