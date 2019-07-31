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Bursa'da otomobil hırsızlığı! Aracı almaya geldi, çalıp gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 10:59 | Son Güncelleme

Bursa’da otomobil hırsızı, alıcı kılığına girip, denemek için bindiği otomobili çalarak kaçtı. Bu sırada otomobilin çalınacağını anlayan sahibi, cama tutununca uzun süre yerde sürüklenerek yaralandı.

Olay, Nilüfer ilçesi Bursa-İzmir karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde öğretmenlik yapan Emre Ertürk (29), tatilde Bursa’ya geldi. 6 aylık çocuğunun doğmasıyla birlikte kullandığı otomobil küçük gelen Ertürk, aracını değiştirmeye karar verdi.

16 BV 483 plakalı otomobilini internet üzerinden 55 bin 750 TL’ye satılığa çıkartan Ertürk, müşteri çıkmasının ardından aracı göstermek için buluştu.

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YAN KOLTUĞA GEÇMEK İÇİN İNİNCE GAZA BASTI

Buluşmada aracı deneyeceğini söyleyen şüpheli, otomobille birkaç tur attıktan sonra aracı ekspertize göstermek istediğini belirtti. Bu esnada aracı durduran şahıs, Ertürk’ün kullanmasını istedi. Ertürk’ün adımını dışarıya atmasıyla birlikte hırsızlık zanlısı gaza bastı.

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YERDE SÜRÜKLENDİ

Aracının çalınacağını anlayan otomobil sahibi, aracın camına tutunarak, onu durdurmak istedi. Uzun süre aracın camında sürüklenen Ertürk, gücünü kaybedince yere düşüp yaralandı.

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155 polis ihbar hattını arayarak, yardım isteyen talihsiz öğretmen polise verdiği ifade sonrası hastaneye giderek tedavi oldu.

(İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Bursa otomobil hırsızlık organize işler filmi

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Geçmiş olsun hocam , inan senin bi suçun yok, dolandırıcılığın ve hırsızlığın cezaları caydırıcı olmadığı için , bu mahluklara gün doğuyor.
Sen arabayı çaldırmışssın. Millet olarak ülkeyi çaldırdık be kardeş... Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya!
ŞUAN PİYASA ÇOK KÖTÜ BABASINA BİLE GÜVENEMEYECEK DURUMA GELDİ İNSANLAR . BU PİSLİKLERİ 20 SENE İÇERİ TIKMAZSAN GİTGİDE ARTAR BU TÜR OLAYLAR.. AYNI OLAY BİR KAÇ ARKADAŞIMIN BAŞINA GELDİ ,ADAMLAR POLİSİ DOLANDIRMAYA KALKACAK KADAR İLERİ GİDİYORLAR AMAN DİKKAT EDİN.
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