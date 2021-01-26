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Bursa'da panik anları! Şiddetli lodos çatıyı uçurdu

26.01.2021 16:23 | Son Güncelleme:
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Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bir iş yerinin çatısı şiddetli lodos nedeniyle uçtu. Bir kişinin yaralandığı olay anı kameralara yansıdı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Otosanti 32. Cadde'deki bir iş yerinin çatısı şiddetli lodos nedeniyle uçtu. Çatı, 5 aracın üzerine düştü. Uçan çatı parçaları ise yoldan geçen bir vatandaşa isabet etti. Yaralanan vatandaş, gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Çatısı uçan iş yerinin duvarında da çökme meydana geldi.

Kentte lodos nedeniyle 4 iş yerinin çatısının uçtuğu, 19 araçta maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Öte yandan, çatının uçma anı kameraya yansıdı. (DHA)

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