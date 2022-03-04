Bursa'da rögar kapaklarını çalan hırsız böyle görüntülendi

Olay, Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi.

ÇEVREYİ KONTROL EDİP RÖGAR KAPAĞINI ÇALDI

Edinilen bilgiye göre Ertan Sokak üzerine otomobili ile gelen şüpheli, sokak üzerindeki rögar kapağının yanına aracını park ederek araçtan indi. Burada çevreyi kolaçan eden şüpheli, yağmur suyu rögar kapağını sökerek aracına koydu. Hızla uzaklaşan şüpheli kayıplara karıştı.

YAKALANDI

Çevredeki güvenlik kameralarını takibe alan Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, isminin S.K. olduğu öğrenilen şüphelinin adresini tespit etti. S.K. evinde gözaltına alınırken, adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan S.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

