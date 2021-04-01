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  4. Bursa'da Roma döneminden kalma heykeli satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

Bursa'da Roma döneminden kalma heykeli satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

01.04.2021 03:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Roma döneminden kalma bronz heykeli satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı.

Bursa'da Roma döneminden kalma heykeli satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.G. (37) ve M.E.B'nin (31), ellerindeki tarihi eser niteliği taşıyan heykel ve objeleri satmak için müşteri aradığı bilgisini aldı.

Teknik takip sonucu şüpheliler, Kumyaka Mahallesi'ndeki bir restoranda, Roma dönemine ait olduğu tespit edilen bronz heykeli satmak isterken yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı, değerinin yaklaşık 100 bin dolar olduğu tahmin edilen heykel, Bursa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Roma
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