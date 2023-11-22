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Bursa'da sahte içki operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

22.11.2023 18:33 | Son Güncelleme:
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Bursa'da sahte içki operasyonu yapıldı. Sahte içki üretip satan N.A. (69), gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, ele geçirilen sahte içkilerin değerinin 100 bin TL olduğu belirtildi.

Bursa'da sahte içki operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, Göllüce Mahallesi'nde oturan N.A.'nın sahte içki imal edip, sattığını belirledi. Harekete geçen ekipler, adrese baskın yaptı. Şüpheli gözaltına alınırken, evde yapılan aramada, 40 litre etil alkol, 29 şişeye doldurulmuş 30 litre rakı, 5 şişe halinde 26 litre viski, 1,5 litre anason aroması, 42 adet boş şişe, 1 ruhsatsız tabanca, 113 adet tabanca fişeği ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Sahte içkilerin piyasa değerinin 100 bin TL olduğu belirtildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

(DHA)


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Bursa sahte içki operasyon
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