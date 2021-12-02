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  4. Bursa’da şaşkına çeviren görüntüler! Adeta ölüme meydan okudular

Bursa’da şaşkına çeviren görüntüler! Adeta ölüme meydan okudular

02.12.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da trafikte kaydedilen görüntüler şaşkınlık yaşattı. Diğer araç sürücüleri tarafından kaydedilen görüntülerde taşınan bazı eşyaların zarar görmesi için taşıyıcı firmada çalışan işçiler ölüme meydan okudular.

Bursa Yıldırım Zafer Mahallesi’nde ve Kestel’de çekilen görüntülerde nakliye aracında taşınan eşyaların araçtan düşmemesi için tehlikeli şekilde şahıslar tarafından tutulduğu kayda geçirildi. İzleyenlerin yüreğini ağzına getiren bu yolculukta yolcuların rahat tavırları şaşırttı.

Bir diğer görüntü ise Mudanya’da kaydedildi. Trafikte ilerleyen kamyonun arkasına tutunarak tehlikeli yolculuk yaptığı görülen iki çocuk korkmadan yola devam etti. Sürücünün haberi olmadan gerçekleşen olayda çocuklar, araç seyir halindeyken yola atladıkları görülüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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