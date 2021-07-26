HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Bursa’da şaşkına çeviren hırsızlık! 10 katlı düğün pastasını böyle çaldılar

Bursa’da şaşkına çeviren hırsızlık! 10 katlı düğün pastasını böyle çaldılar

26.07.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da maket pasta yapan bir dükkanın önünde 2 yıldır sıcağa, soğuğa ve yağmura dayanan 10 katlı pasta hırsızlara dayanamadı. Küçücük arabanın tavanına yükleyerek pastayı çalan hırsızlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, gece saat 03.30 sıralarında Osmangazi'nin Millet Mahallesi'nde bulunan bir dükkanda gerçekleşti.

ARACIN ÜZERİNE KOYUP GÖTÜRDÜLER

Yaklaşık 2 yıldır dükkanın önünde duran 10 katlı düğün pastası, yağmur, sıcak ve soğuğa dayansa da iki hırsıza dayanmadı. İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, otomobilden inip etrafı kolaçan eden hırsızlar, demir korkuluklara bağlı olan maket pastanın tellerini kesti. Kimsenin durumu fark etmemesi üzerine harekete geçen hırsızlar, 10 katlı pastayı alıp küçük bir otomobilin tavanına yükledi. Pastayla yollarına devam eden hırsızlar kısa sürede gözden kayboldu.

PASTAYI GÖREMEYİNCE BÜYÜK ŞOK YAŞADILAR

Sabah işe gelen mekan sahipleri, ilk bakışta durumu fark edemese de durum dükkana müşteri gelince ortaya çıktı. İş yeri sahibi müşterilerine pastanın dayanıklılığından bahsetmek isterken dışarıdaki pastayı göstermek istedi. Bu sırada pastayı yerinde göremeyen iş yeri sahibi ve müşteriler şaşkınlığa uğradı. Güvenlik kameralarını inceleyen iş yeri sahibi, pastanın gece otomobille gelen iki kişi tarafından araca yüklenerek çalındığını fark etti.

Daha önce böyle bir hırsızlık ile karşılaşmadığını belirten dükkan sahibi Ertekin Er, ’’Biz burada maket düğün pastası, dekorasyon ürünleri ve hediyelik eşya yapıp satıyoruz. Müşteriye ürün tanıtmak için kapının önünde duran pastayı göstermeye çıktık. Baktık ki yerinde yeller esiyor. Sonra kamera kayıtlarını inceledik. Traji komik bir olayla karşılaştık. Arkadaşlar 2 metrelik pastayı araca yükleyip götürüyorlar. Neden çaldıkları ile ilgili bir fikrimiz yok. Çalınan pastanın yaklaşık değeri bin 500 lira. Ürünlerimizi burada kendimiz üretiyoruz. Hazır bir üründü, biz de onu orada numune olarak saklıyorduk. Yağmurdan, sıcaktan ve soğuktan etkilenmediğini göstermek için teşhir ediyorduk. Yaklaşık 2 yıldır da orada duruyordu’’ dedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, eşkâlini belirledikleri zanlıları arıyor.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocası tarafından önce hırsızlığa sonra fuhuşa zorlandı! Yaşadıkları kan dondurduKocası tarafından önce hırsızlığa sonra fuhuşa zorlandı! Yaşadıkları kan dondurdu
PARTNERAşıklar sobelendi!Aşıklar sobelendi!
Şov yapmak isterken büyük şok yaşadıŞov yapmak isterken büyük şok yaşadı
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şef şüphelendi ve inceledi! MasterChef stüdyosundan gönderildi

Ünlü şef şüphelendi ve inceledi! MasterChef stüdyosundan gönderildi

Taraftar çıldırdı! Fotoğrafa yorum yağıyor

Taraftar çıldırdı! Fotoğrafa yorum yağıyor

Hız sınırı artacak mı?

Hız sınırı artacak mı?

Hiç vakit kaybetmediler! Dedektörle aradılar

Hiç vakit kaybetmediler! Dedektörle aradılar

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan koronavirüs açıklaması

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan koronavirüs açıklaması

3 gündür aranıyordu! Sağ salim bulundu

3 gündür aranıyordu! Sağ salim bulundu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kurbanlık boğanın saldırdığı kişiden acı haber

Kurbanlık boğanın saldırdığı kişiden acı haber

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Günün en acı haberi! 3 kardeş hayatını kaybetti

Günün en acı haberi! 3 kardeş hayatını kaybetti

Plajda tekme tokat birbirlerine girdiler

Plajda tekme tokat birbirlerine girdiler

Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.