Bursa'da sevgilisini rehin alan saldırganı öldürmüştü! Mahkeme o polis hakkında karar verdi

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık komiser A.B.B.'nin avukatı ile ölen Raşit Atila'nın yakınları katıldı.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan, meşru savunma ve zorunluluk hali nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık için beraat kararı verdi.
Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi'nde 28 Mayıs 2022'de, hakkındaki yakalama kararı nedeniyle apart bir dairede kaldıkları belirlenen Raşit Atila ile B.A.'ya yönelik polis ekiplerince operasyon düzenlenmişti.
Teslim olmamak için beraberindeki B.A.'yı rehin alan Atila, kendi başına tabanca dayadıktan sonra sokağa çıkmıştı. Kadının yanından ayrılmasına izin vermeyen Atila, başına dayadığı silahı bırakmaya ikna edilememiş, polis müdahalesi sırasında etkisiz hale getirilmeye çalışılırken vurulmuştu.
Suç kaydı bulunan Atila kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, gözaltına alınan B.A. ise ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.
Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli komiser Adnan Barış B. hakkında "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.
Kaynak: AA-DHA