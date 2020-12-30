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Bursa'da seyir halindeki araç alev topuna döndü

30.12.2020 21:42 | Son Güncelleme:
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Bursa'da seyir halindeki araç alev topuna döndü

Bursa'da seyir halindeki panelvan, elektrik aksamından çıkan yangın sonucu alev topuna döndü. Araç kullanılamaz hale geljirken sürücü Suriyeli Mohammed Selam, yangını gözyaşlarıyla izledi.

Yangın, akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi İzmir Yolu Caddesi’nde meydana geldi.

Suriyeli Mohammed Selam’ın kullandığı panelvan, seyir halindeyken ön konsolundan duman çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı park ederek, aşağıya indi.

ALEVLER HIZLA ARACI SARDI

Alevler kısa sürede büyüyerek, aracın kabin kısmını sardı. Sürücü, yangını söndürmek için çevredekilerden yardım istedi. Yakınındaki metro istasyonundan getirilen yangın tüpleriyle kısmen kontrol alınan yangın, ihbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin gelmesiyle kısa sürede söndürüldü.

Gıda toptancısı olduğu öğrenilen Selam, aracının yanışını gözyaşlarıyla izledi. Panelvan, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. (DHA)

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