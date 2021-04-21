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Bursa’da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

21.04.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Karacabey’de seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi. Kısa sürede alevlerin sardığı otomobilde bulunan 3 kişi ise araçtan atlayarak kurtuldu.

Bursa’da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

Bursa-Balıkesir Otoyolu Çingençeşme mevkiinde saat 14.00 sıralarında Karacabey’e doğru gelen Osman Dikilitaş’ın kullandığı otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Alevler kısa sürede otomobili sararken otomobilde bulunan 3 kişi araçtan atlayarak kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

HURDAYA DÖNDÜ

Otomobilin hurdaya döndüğü yangın nedeniyle otoyolda uzun araç konvoyları oluştu. Otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası yangın Bursa
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