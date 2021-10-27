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  4. Bursa'da isyan ettiren görüntü! Ana yol hayvan pisliğiyle kaplandı

Bursa'da isyan ettiren görüntü! Ana yol hayvan pisliğiyle kaplandı

27.10.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da büyükbaş hayvan çiftliğindeki gübrelerin yola salınması vatandaşları isyan ettirdi. Yola bırakılan gübrelerin hastalık yaymasından endişe eden vatandaşlar yetkililerden çözüm bulunmasını istiyor.

Bursa'da isyan ettiren görüntü! Ana yol hayvan pisliğiyle kaplandı

Bursa Osmangazi ilçesine bağlı Aksungur köyünde ana yolun kenarında bulunan büyükbaş hayvan çiftliğinden çıkan gübrelerin yola boşaltması tepkiye sebep oldu. Yol tamamen hayvan pisliğiyle kaplandı.

VATANDAŞLAR HASTALIK YAYILMASINDAN KORKUYOR

Yolların gübreyle kaplandığını gören vatandaşlar, bu duruma isyan etti. Çiftliğin defalarca ikaz edilmesine ve ceza kesilmesine rağmen hayvan pisliklerini yola bırakmaya bırakmaya devam ettiğini belirten vatandaşlar, yola bırakılan gübrelerin hastalık yaymasından endişe ediyor. Vatandaşlar yetkilileri caydırıcı ceza vermeye davet etti.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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