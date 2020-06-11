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  4. Bursa'da sokak ortasında dehşet! 5 lira istedi, vermeyince bıçakladı

Bursa'da sokak ortasında dehşet! 5 lira istedi, vermeyince bıçakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 12:36 | Son Güncelleme

Bursa’da bir genç, beş lira vermediği şahıs tarafından bıçaklanırken, o anlar kameralara yansıdı

Bursa'da sokak ortasında dehşet! 5 lira istedi, vermeyince bıçakladı

Olay Yıldırım Kurtuluş Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgeye göre, mahallesindeki marketten alışveriş yapan Müjdat K. (28), kendisinden 5 lira yol parası isteyen E.K.’ye olumsuz cevap verdi. Çıkan tartışma sonrasında Müjdat K, marketin manav reyonundan aldığı sopayla E.K.’ye vurdu. E.K. de cebinden çıkardığı bıçağı Müjdat K.’nin göğsüne sapladı. Müjdat K. kanlar içinde yere yığılırken, E.K. olay yerinden kaçtı.

YAŞANANLAR KAMERADA

Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Müjdat K.’nin hayatî tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

'EVİME GİTMEK İÇİN YOL PARASI İSTEDİM'

Şüpheli E.K. ise olaydan kısa süre sonra bekçiler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. E.K.’nin ilk ifadesinde, "Evime gitmek için 5 TL yol parası istedim, bana küfür ve hakaret ederek sopayla dövmeye başladı. Kendimi korumak için belimdeki bıçakla karşılık verdim. Kendimi koruduğum için pişman değilim" dedi.

5 lira için böyle bıçakladı

(İHA)

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