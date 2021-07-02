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  4. Bursa'da sünnetten kaçan çocuğun görüntüleri izleyenleri güldürdü

Bursa'da sünnetten kaçan çocuğun görüntüleri izleyenleri güldürdü

02.07.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da sünnetten kaçan çocuğun görüntüleri komedi filmlerini aratmadı. Çocuğun sünnet kıyafetleri ile yakınlarından kaçtığı anlar sosyal medyada tıklama rekoru kırdı.

Görüntüler, Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde kaydedildi. Sünnet düğününe gitmek için ailesiyle birlikte yola çıkan bir çocuk, aracın durup ailesiyle birlikte aşağıya indiği anda kaçmaya başladı.

KAÇMA GİRİŞİMİ KAMERADA

Ailesinin elinden kurtulan küçük çocuk koşarak uzaklaşmaya çalıştı. O sırada yetişkin bir kişi firar eden sünnet çocuğunun peşinden koşup yakalamaya çalıştı. Küçük çocuk ile ailesi arasında yaşanan kovalamaca kameralara yansıdı.

Yakınları tarafından yakalanan küçük çocuk ise çabalarına rağmen sünnetten kaçamadı. Bu anlar sosyal medyada çokça paylaşıldı.

(İHA)

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Bursa
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