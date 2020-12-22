HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa'da tarihi eser kaçakçılarına darbe

Bursa'da tarihi eser kaçakçılarına darbe

22.12.2020 19:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bursa'da tarihi eser kaçakçılarına darbe

Bursa’nın Harmancık ilçesinde kaçak kazı yaparak buldukları tarihi eserleri satmaya çalışan bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre A.T. (36) Çatalsöğüt Mahallesi’ndeki ikametinde izinsiz kazı sonucu çıkartmış olduğu tarihi eser niteliğindeki malzemeleri satmak istedi.

EVİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Gelen istihbaratı değerlendiren Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Harmancık İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Timleri şahsın evine operasyon düzenledi.

43 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonda 34 adet tarihi eser niteliğinde sikke, 1 adet köpek figürlü heykel ve 8 adet madeni kolye olmak üzere toplam 43 adet tarihi eser niteliği taşıyan malzeme ele geçirdi.

Olay ile ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda başlatılan tahkikat sonrası, şüpheli A. T. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. (İHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare
Libya tezkeresinin süresi uzatıldıLibya tezkeresinin süresi uzatıldı
Ortaöğretim sonuçları erken mi açıklanacak?Ortaöğretim sonuçları erken mi açıklanacak?

En Çok Okunan Haberler

TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı

TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı

3,5 milyon onsluk altın tespit edildi

3,5 milyon onsluk altın tespit edildi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Seval Türkeş ziyaretiyle ilgili açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Seval Türkeş ziyaretiyle ilgili açıklama

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

AİHM'den flaş 'Selahattin Demirtaş' kararı

AİHM'den flaş 'Selahattin Demirtaş' kararı

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Diğer Haberler

22 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca paylaştı: İşte 22 Aralık koronavirüs tablosu

Son dakika! Libya tezkeresinin süresi uzatıldı

Libya tezkeresinin süresi uzatıldı

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki: Allah'ım aklıma mukayyet ol

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki: Allah'ım aklıma mukayyet ol

Elektrik kesintisi listesi 23 Aralık İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

23 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.