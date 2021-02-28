Bursa'da termal havuz soğuk havayı unutturuyor

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde bulunan doğal termal suyu yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar bölgeye gelerek soğuk havaya aldırış etmeden suya girerek termalin keyfini çıkarıyorlar.

Kurşunlu Mahallesi’nde özel bir firma ve İnegöl Belediyesi'yle ortaklaşa proje yürütülerek bulunan doğal termal suyuyla yeni bir Oylat ortaya çıkarılacak. Bölgede akan suyun boşuna gitmemesi için bölüm bölüm havuzlar yapılmaya başladı. Doğal termal suyunu duyanlar ise buraya akın ediyor. Gelen vatandaşlar hem doğanın tadını çıkarıyor hem de açık havada suya girerek keyifli dakikalar yaşıyorlar. Soğuk havaya rağmen suyun sıcak olması nedeniyle suya girenler üşümüyor.

DOĞAL KAYNAK SUYU, CİLDE İYİ GELİYOR'

Havuz keyfi yapan gençler suyun çok güzel olduğunu belirterek, "Hem doğal bir kaynak suyu hem de cilde iyi geliyor. Fırsat buldukça gelmeye çalışıyoruz. Kısıtlama olduğu için fazla kimse gelmiyor hafta sonları ama hafta içi daha çok kişi geliyor. Hem burada doğanın tadını çıkarıyorlar hem de yüzmek isteyenler bedavadan açık havada havuz keyfi yapıyorlar.