Bursa'da trafik kazası: 6 kişi yaralandı

Kaza, 19.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi’nde meydana geldi. Ferdi Yılmaz (42) yönetimindeki hafif ticari araç, karşı yönden gelen Sefa İlarslan (26) idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza yerine 112, polis ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Berat Yılmaz (16), Yaren Yılmaz (13) ile Ali Karaca (18) ve İbrahim Atmaca (19) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (İHA)

