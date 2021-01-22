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Bursa'da koronavirüse karşı etkili ağız ve burun spreyi geliştirildi

22.01.2021 15:26 | Son Güncelleme:
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Bursa'da koronavirüse karşı etkili ağız ve burun spreyi geliştirildi

Bursa görev yapan Op. Dr. Ahmet Ümit Sabancı'nın bir grup öğretim üyesiyle geliştirdiği ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı etkili olduğu bildirilen nanoteknolojik solüsyonlar, burun ve ağız spreyi olarak kullanıma sunuldu.

Bursa Çekirge Devlet Hastanesinde Ortopedi Uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Ahmet Ümit Sabancı'nın virüsleri öldüren solüsyon projesi, BUÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cüneyt Özakın, Tıbbi Genetik ve Translasyonel Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şehime Gülsün Temel ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atıl Bişgin'in katkılarıyla geliştirilerek sprey ürün haline getirildi.

Yaklaşık bin kişi tarafından yapılan ön çalışmada etkinliği tespit edilen burun ve ağız spreyi, Uludağ Üniversitesindeki anti mikrobiyal etkinlik analizleri ve ilgili izinlerin ardından eczane ve internette satışa sunuldu.

Lipozomlarla oluşturulan ürünün, BUÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Salonunda gerçekleştirilen tanıtım toplantısında bir konuşma yapan Doç. Dr. Şehime Gülsün Temel, gerçekleştirilen çalışmayla geliştirilen solüsyonun Sars Cov-2 virüsüne karşı etkili olduğunu gösterdiklerini dile getirdi.

Ürünün insan hücrelerine ve mukozada bulunan epitel hücrelere zarar vermediğini anlatan Temel, "Hatta bu hücreleri iyileştirici bir etkisi olduğunu da gösterdik. Bu insan hücrelerine zarar vermediği için güvenle kullanılabileceği anlamına geliyor." diye konuştu.

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Solüsyonun, laboratuvar koşullarında virüsü öldürdüğünü tespit edildiğini aktaran Temel, "Buradaki en önemli şey bulaş zincirini kırma ve korunmada bize yardım edecek. Gün içerisinde normal bir burun temizleme solüsyonu gibi belli aralıklarla kullanılıp virüs yükünü azaltacaktır. Virüsün bu epitellere tutunmasını da engelleyecektir." dedi.

Op. Dr. Ahmet Ümit Sabancı da 4-5 yıldır yeni nanoteknolojik ürünler geliştirerek özellikle eklem ve cilt altı dokularda iyileşme sağlayabilecek ürünler üzerinde çalıştığını söyledi.

Yaptığı çalışmalarla fare deneyleri sonuçlarında doku iyileştirici özellikleri kanıtlanmış yeni solüsyonlar bulduklarını ifade eden Sabancı, şunları kaydetti:

"Solüsyonun antibakteriyel etkinliği olduğunu Cüneyt hocamla beraber gösterdik. Bu solüsyonu, 'Kovid-19 pandemisinin başlamasıyla beraber diğer etkileriyle bir yola sokabilir miyiz?' diye düşündük. Kovid-19 üzerine çalışmaya karar verdik. Yaptığımız çalışmalar sonucunda solüsyonun virüsü 1 dakika içinde inaktivite ettiği görüldü. Yaptığımız çalışmalarda solüsyonun burun ve ağız dokusu üzerinde hem iyileştirici olduğu hem de virüsleri öldürdüğü tespit edildi."

Sabancı, spreyin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu kayıtlarının yapıldığını dile getirdi.

"SARS COV-2'YE KARŞI ÖLDÜRÜCÜ ETKİSİNİN OLDUĞUNU ORTAYA KOYDUK"

BUÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cüneyt Özakın ise solüsyonun antimikrobiyal etkinliğinin, laboratuvarda uluslararası standartlara dayanan test metotlarıyla gösterdiklerini anlattı.

Yeni teknolojik uygulamalarla ürünün farklı özellikler kazanmaya ve etkilerinin daha uzun süreli, kalıcı olmaya başladığını aktaran Özakın, "Koronavirüse etki ettiğini göstermek için testler yaptık. Solüsyonun bakteri, mantar ve özellikle Sars Cov-2'ye karşı öldürücü etkisinin olduğunu ortaya koyduk." dedi.

Özakın, solüsyonun, Kovid-19 salgınında koruyucu bir bariyer oluşturacağını iddia ettiklerini ve yapılan çalışmalarla bunu gösterdiklerini sözlerine ekledi.

(AA)

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