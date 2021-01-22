Bursa'da koronavirüse karşı etkili ağız ve burun spreyi geliştirildi

Yaklaşık bin kişi tarafından yapılan ön çalışmada etkinliği tespit edilen burun ve ağız spreyi, Uludağ Üniversitesindeki anti mikrobiyal etkinlik analizleri ve ilgili izinlerin ardından eczane ve internette satışa sunuldu.

Bursa Çekirge Devlet Hastanesinde Ortopedi Uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Ahmet Ümit Sabancı'nın virüsleri öldüren solüsyon projesi, BUÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cüneyt Özakın, Tıbbi Genetik ve Translasyonel Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şehime Gülsün Temel ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atıl Bişgin'in katkılarıyla geliştirilerek sprey ürün haline getirildi.

Ürünün insan hücrelerine ve mukozada bulunan epitel hücrelere zarar vermediğini anlatan Temel, "Hatta bu hücreleri iyileştirici bir etkisi olduğunu da gösterdik. Bu insan hücrelerine zarar vermediği için güvenle kullanılabileceği anlamına geliyor." diye konuştu.

Solüsyonun, laboratuvar koşullarında virüsü öldürdüğünü tespit edildiğini aktaran Temel, "Buradaki en önemli şey bulaş zincirini kırma ve korunmada bize yardım edecek. Gün içerisinde normal bir burun temizleme solüsyonu gibi belli aralıklarla kullanılıp virüs yükünü azaltacaktır. Virüsün bu epitellere tutunmasını da engelleyecektir." dedi.

Op. Dr. Ahmet Ümit Sabancı da 4-5 yıldır yeni nanoteknolojik ürünler geliştirerek özellikle eklem ve cilt altı dokularda iyileşme sağlayabilecek ürünler üzerinde çalıştığını söyledi.

Yaptığı çalışmalarla fare deneyleri sonuçlarında doku iyileştirici özellikleri kanıtlanmış yeni solüsyonlar bulduklarını ifade eden Sabancı, şunları kaydetti:

"Solüsyonun antibakteriyel etkinliği olduğunu Cüneyt hocamla beraber gösterdik. Bu solüsyonu, 'Kovid-19 pandemisinin başlamasıyla beraber diğer etkileriyle bir yola sokabilir miyiz?' diye düşündük. Kovid-19 üzerine çalışmaya karar verdik. Yaptığımız çalışmalar sonucunda solüsyonun virüsü 1 dakika içinde inaktivite ettiği görüldü. Yaptığımız çalışmalarda solüsyonun burun ve ağız dokusu üzerinde hem iyileştirici olduğu hem de virüsleri öldürdüğü tespit edildi."