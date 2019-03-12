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Bursa'da yakalanan firari polislere 'uykuda bile rahat bırakmadınız' dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 10:44 | Son Güncelleme

Bursa'da, hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve son olarak 2 arkadaşını tabancayla vurarak yaralayan U.Ş. uyurken yakalandı. U.Ş. kendisini uyandıran polislere, "Uykuda bile rahat bırakmadınız" dedi.

Bursa'da farklı suçlardan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Ş. (28), son olarak tartışığı 2 arkadaşını tabancayla bacağından vurdu. Polis, U.Ş.yi yakalamak için çalışma başlattı. 40 ayrı güvenlik kamerasına ait görüntüleri inceleyen polis, şüphelinin, ailesinin yaşadığı evde saklandığını tespit etti. Bunun üzerine Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, eve operasyon düzenledi.

Kapıyı annesi açarken, polisler U.Ş.'yi uyurken buldu. Uyandırılan U.Ş., polislere "'Uykuda bile rahat bırakmadınız. Beni nasıl buldunuz?" dedi. Yatağının altında yaralama olayında kullandığı 2 tabanca da ele geçirilen şüpheli, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa osmangazi suç önleme ve soruşturma büro amirliği

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
SANA UYKU HARAM ÖLÜRSEN HAYIRLI OLUR ANCAK BU VATANA
Yiğit yurttaşımız yatağın altına saklanıp sinseydi ,polislerimiz yokmuş deyip çekip giderlerdi.Pisi pisine yakalanmış.
hücrelerde çürül inşallah
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