Bursa'da yakalanan firari polislere 'uykuda bile rahat bırakmadınız' dedi

Bursa'da farklı suçlardan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Ş. (28), son olarak tartışığı 2 arkadaşını tabancayla bacağından vurdu. Polis, U.Ş.yi yakalamak için çalışma başlattı. 40 ayrı güvenlik kamerasına ait görüntüleri inceleyen polis, şüphelinin, ailesinin yaşadığı evde saklandığını tespit etti. Bunun üzerine Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, eve operasyon düzenledi.

Kapıyı annesi açarken, polisler U.Ş.'yi uyurken buldu. Uyandırılan U.Ş., polislere "'Uykuda bile rahat bırakmadınız. Beni nasıl buldunuz?" dedi. Yatağının altında yaralama olayında kullandığı 2 tabanca da ele geçirilen şüpheli, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

