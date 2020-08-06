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  4. Bursa'daki intihar girişimi kamerada! Büyük panik

Bursa'daki intihar girişimi kamerada! Büyük panik

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2020 15:42 | Son Güncelleme

Bursa'da, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kadın, binanın 2’nci katındaki balkondan atladı. Kadın, vatandaşların yere koyduğu yataklar sayesinde hafif yaralanırken, o anlar ise cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Olay, sabah saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi 152 Evler Mahallesi Eğitim Caddesi’nde meydana geldi.

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ismi öğrenilemeyen bir kadın, 5 katlı bir binanın 2’nci katında bulunan balkona çıktı. Balkon demirlerinden aşağı sarkan kadın, çevrede bulunan vatandaşlara intihar edeceğini söyledi. Çevredekiler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler gelene kadar vatandaşlar, binanın zemin katında bulunan çeyiz eşyaları satan iş yerinden çıkardıkları yatakları kaldırıma koydu.

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Sokağa toplanan vatandaşlar kadını atlamaktan vazgeçirmeye çalıştı fakat başarılı olamadı. Bir süre sonra balkondan aşağıya atlayan kadın, yatakların üzerine düştü. Hafif yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

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Öte yandan kadının balkondan atlama anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülere, kadının balkondan atlama ve yatağa düşme anı yansıdı.

(DHA)

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