HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa'daki operasyonda 70 yaşındaki kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Bursa'daki operasyonda 70 yaşındaki kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 15:34 | Son Güncelleme

Bursa’da polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 70 yaşındaki E.Ş.’nin yürümekte zorlandığı görüldü.

Bursa'daki operasyonda 70 yaşındaki kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda E.Ş., A.Y., İ.B., R.E. ve H.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerden E.Ş.’nin evinde 420 gram esrar ele geçirildi. Diğer şüphelilerin ev ve araçlarında ise 1 kilo 100 gram metamfetamin, 30 gram bonzai, bir miktar kokain, 4 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 17 mermi bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ş.’nin yürümekte zorluk çektiği görüldü. Şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor.

324a2c8120eb2dc736a7852236aa89dc

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim
'Barutlar Çetesi'ne operasyon! Gözaltılar var'Barutlar Çetesi'ne operasyon! Gözaltılar var
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu
Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu
Mahalleyi ayağa kaldırdı! Eşini başka kadının evinde görünce...
Mahalleyi ayağa kaldırdı! Eşini başka kadının evinde görünce...
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Antalya'da şoke eden olay! Rus otel sahibi 15 kişiyle gelip...
Antalya'da şoke eden olay! Rus otel sahibi 15 kişiyle gelip...
15 milyon takipçiye ulaşınca seksi pozlar verdi
15 milyon takipçiye ulaşınca seksi pozlar verdi
Bakan Koca: Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti
Bakan Koca: Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Diğer Haberler
Ankara'da 'Barutlar Çetesi'ne operasyon! Gözaltılar var
'Barutlar Çetesi'ne operasyon! Gözaltılar var
Oğlunun kaza yaptığını duyan anne olay yerinde gözyaşlarına boğuldu
Oğlunu o halde gören anne gözyaşlarına boğuldu
İstanbul'da koronavirüs haritası güncellendi! Korkutan tablo
İstanbul'da koronavirüs haritası güncellendi! Korkutan tablo
Ankara'da facianın eşiğinden dönüldü! Oksijen tüpleri füze gibi fırladı
Ankara'da facianın eşiğinden dönüldü! Oksijen tüpleri füze gibi fırladı
İstanbul'da düşen eğitim uçağının pilotu hayatını kaybetti
Düşen eğitim uçağının pilotu hayatını kaybetti
Elazığ’da 3.5 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da deprem
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.