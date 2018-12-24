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Bursa'daki operasyonda bulunmuştu! Evinden çıkan sarı yelekleri böyle savundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 13:08 | Son Güncelleme

Bursa KOM ekiplerince evinde sarı yelek bulunan öğretmenin karısı 'Ben Dünya Çevre Örgütü üyesiyim, bu yelekler oradan kalma' ifadesini kullandı.

Bursa'daki operasyonda bulunmuştu! Evinden çıkan sarı yelekleri böyle savundu

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, sabah saatlerinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) hücre evleri olarak bilinen gaybubet evlerine yönelik operasyon düzenledi.

28 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda Koza İpek grubu bünyesinde bulunan eğitim kurumlarında öğretmenlik yaptığı ve örgüt mensubu olduğu için meslekten ihraç edildiği öğrenilen bir şahsın evinde 19’u sarı, 9’u turuncu 28 adet yelek ele geçirildi. Özellikle son zamanlarda Avrupa’da iktidar ve hükümet karşıtı gruplarca giyildiği bilinen yelekler operasyonun en dikkat çekici ayrıntısı oldu.

SARI YELEKLERİ BU SÖZLERLE SAVUNDU

Evinde yelek ele geçirilen FETÖ’cü eski öğretmenin eşi, "Ben Dünya Çevre Örgütü üyesiyim. Bu yelekler oradan kalma" diyerek kendini savundu. Ev sahibesi yeleklerden görüntü almak isteyen habercilere tepki göstererek bir gazeteciyi darp etti. Operasyonda ele geçirilen yeleklere emniyet mensuplarınca el konuldu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sarı yelek Bursa KOM FETÖ

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Okuyucu Yorumları 34 yorum
ula korkuyorum motor sürelken bu yelekten bizide almasinlar iceriye
SOĞAN DAN SONRA YELEK DEPOLARI DA BASILSIN.BELKİ ÜLKE KALKINIR.YAŞASIN AKP
@edmr11 senin de mi deponu bastılar sakın evde sarı yelek bulundurma o zaman yoksa .....nokta....nokta....
allah askina biraz beyininizi kullanin ya. akp ile bunun ne alakasi var hukumetin polis veya yarginin yargının gerceklestirdigi bir operasyonu nasil bagdastiriyorsunuz.mutlaka bir dinlemeye suna buna takilmistir hanginizin evine polis gelip bakior
@edmr11 siz gezi olayları peşindesiniz ama geçti o günler malesef
Bütün inşaatları, bütün şantiyeleri, bütün tershaneleri, bütün madenleri basın alayı sarı yelekli.. gerizekalılar. bu nasıl bir g0Z korkusu.
@brs_39 Ulan gerizekalı turşu beyinli, öğretmenin evinde sarı yelek ne alaka, saydığın yerlerde mecburi iş amaçlı. öğretmen ne iş yapıyor sarı yelekle mal mısın sen...
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