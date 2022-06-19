HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa'daki tarihi binada yangın! Ekipler sevk edildi

Bursa'daki tarihi binada yangın! Ekipler sevk edildi

19.06.2022 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da, 100 yıllık olduğu tahmin edilen 3 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bursa'daki tarihi binada yangın! Ekipler sevk edildi

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Meydancık Mahallesi Mecit Çıkmazı Sokak'ta, saat 07.00 sıralarında, tarihi binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiyeciler de yangına müdahale etti.

1 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın, başka binaya sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

1

3 katlı bina, kullanılamaz hale gelirken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

2

Son dakika: İzmir'de saatlerdir süren orman yangını! Foça'dan sonra Karaburun'dan alevler yükseliyorSon dakika: İzmir'de saatlerdir süren orman yangını! Foça'dan sonra Karaburun'dan alevler yükseliyor

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sır ölüm! Günlerdir haber alınamıyordu, cesedi evinde bulunduSır ölüm! Günlerdir haber alınamıyordu, cesedi evinde bulundu
70 yaşındaki kadına feci dayak...70 yaşındaki kadına feci dayak...
Güney Kıbrıs'ta skandal tatbikat! Terörist elebaşı Abdullah Öcalan detayı gözlerden kaçmadıGüney Kıbrıs'ta skandal tatbikat! Terörist elebaşı Abdullah Öcalan detayı gözlerden kaçmadı
Anahtar Kelimeler:
yangın Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son ankette çarpıcı sonuçlar! Zafer Partisi'ndeki değişiklik dikkat çekti

Son ankette çarpıcı sonuçlar! Zafer Partisi'ndeki değişiklik dikkat çekti

Okan Buruk sonrası ikinci bomba! Yeni golcü...

Okan Buruk sonrası ikinci bomba! Yeni golcü...

"Karım evli bir adamla..." Polisler canlı yayında gözaltına aldı

"Karım evli bir adamla..." Polisler canlı yayında gözaltına aldı

Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı! Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi: Hazırlığınızı yapın

Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı! Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi: Hazırlığınızı yapın

5 metreden yere çakıldı! Genç kadın...

5 metreden yere çakıldı! Genç kadın...

Bakan Soylu: "Afgan çobanları alalım tarımın ne olacağını hep birlikte görelim"

Bakan Soylu: "Afgan çobanları alalım tarımın ne olacağını hep birlikte görelim"

İlginizi Çekebilir

Oğlunun sevgilisiyle yasak aşkını itiraf etti!

Oğlunun sevgilisiyle yasak aşkını itiraf etti!

Arda Turan'ın kardeşinin düğününe katıldılar! "Çağla Acun'u değiştirmiş"

Arda Turan'ın kardeşinin düğününe katıldılar! "Çağla Acun'u değiştirmiş"

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Badem sütü, donmuş meyve, keten tohumu ve PLASENTA!

Badem sütü, donmuş meyve, keten tohumu ve PLASENTA!

Pandemi sonrası yeni bir kronik hastalık ortaya çıktı

Pandemi sonrası yeni bir kronik hastalık ortaya çıktı

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.