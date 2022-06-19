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Son dakika: İzmir'de saatlerdir süren orman yangını! Foça'dan sonra Karaburun'dan alevler yükseliyor

19.06.2022 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İzmir'de Foça'nın ardından Karaburun'da da orman yangını çıktı. 14 saattir süren yangına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. Yangının sarp ve kayalık bölgede olması ekiplerin müdahalesini zorlaştırıyor.

Son dakika: İzmir'de saatlerdir süren orman yangını! Foça'dan sonra Karaburun'dan alevler yükseliyor

Son dakika: İzmir'in Karaburun ilçesinde, sarp ve kayalık bölgede çıkan orman yangını 14 saattir devam ediyor. Dün gece ara verilen söndürme çalışmaları, sabahın ilk ışıkları ile tekrar başladı. Dün de İzmir'in Foça ilçesinde çıkan yangın müdahale sonrasında güçlükle söndürülmüştü.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 17 arazöz, 3 dozer ve 8 orman ekibi yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

MÜDAHALE ZOR

Yangının sarp ve kayalık bölgede olması ekiplerin müdahalesini zorlaştırırken öte yandan havanın kararmasıyla birlikte sona eren havadan müdahale, sabah tekrar başladı.

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Karaburun ilçesinde, sarp ve kayalık bölgede çıkan orman yangını, sabahın ilk saatlerinde başlayan hava müdahalesi ile yaklaşık 14 saat sonra kontrol altına alındı.

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FOÇA'DAKİ YANGIN DA KONTROL ALTINDA

Dün de İzmir'in Foça ilçesindeki Ilıpınar At Çiftliği civarındaki makilik alanda yangın çıktı. Alevlere müdahale için bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter ile 20 arazöz sevk edildi.

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Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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(DHA)

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