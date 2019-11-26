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Bursa emniyetinde yeni görevlendirmeler

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 13:49 | Son Güncelleme

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne Tacettin Aslan’ın getirilmesinin ardından yeni görevlendirmeler yapıldı.Müdür yardımcıları ve şube müdürlüklerine tayin edilen yeni isimler belli oldu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne Tacettin Aslan’ın getirilmesinin ardından yeni görevlendirmeler yapıldı.
Müdür yardımcıları ve şube müdürlüklerine tayin edilen yeni isimler belli oldu. Yeni görevlendirmelerde kadın müdürlere de önemli vazifeler verildi. Yeni görevlendirmeler şu şekilde gerçekleşti:
Asayişten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Nevzat Uğurer, Kaçakçılıktan Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Akpınar, Terörle Mücadele Şube Müdürü Erşat Kabasakal, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürü Ebru Koç, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürü Nadire İnanç Karaca, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürü Cem Bal, Trafik Denetleme Şube Müdürü Dursun Usta ve Çocuk Şube Müdürü Celal Yavuzay olarak belirlendi.

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