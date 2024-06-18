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Canlı yayında 'kurban' kavgası! İlahiyatçılar Eliaçık ve Bayındır kapıştı: "Arapların yaptığı bir şeydir"

18.06.2024 15:14
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Canlı yayınlanan tartışma programında ilahiyatçı yazarlar hararetli bir tartışma yaşadı. İhsan Eliaçık "Kurban kesmek Arapların yaptığı bir şeydir" deyince ortalık fena karıştı, Abdülaziz Bayındır sert çıktı. "Sen iyice uçuyorsun" diyen Bayındır'a Eliaçık da "Sen kendini kilise yerine koyuyorsun" karşılığı geldi.

Canlı yayında 'kurban' kavgası! İlahiyatçılar Eliaçık ve Bayındır kapıştı: "Arapların yaptığı bir şeydir"

Kurban Bayramı'nda canlı yayınlanan programda 'kurban kesme üzerinden' ilahiyatçılar kavga etti. "Dinde doğru bilinen yanlışlar"in masaya yatırıldığı KRT TV canlı yayınında İhsan Eliaçık ile Abdülaziz Bayındır adeta birbirine girdi. İkilinin tartışması sosyal medyanın da gündemine yerleşti.

"'KURBAN KESİN' DEMİYOR, 'KESİLENİ DAĞITIN' DİYOR"

İşte iki ilahiyatçı arasında giderek hararetlenen tartışmada geçen o diyalog:

İhsan Eliaçık: Kurban kesmek Arapların yaptığı bir şeydir.

Abdülaziz Bayındır: Ne Arap’ı ya! Bütün ümmetlere dedi Hz. Adem’den bu yana…

İhsan Eliaçık: Tamam bütün ümmetlere olsun…

Abdülaziz Bayındır: Sen kendi kafana göre nasıl konuşuyorsun!

İhsan Eliaçık: Hocam, bütün ümmete dese bile, "Kurban kesin" demiyor, 'Kesileni dağıtın' diyor.

Abdülaziz Bayındır: Muhammed aleyhisselam böyle bir şey söyleseydi Allah onun şah damarını koparırdı anında!

İhsan Eliaçık: Kesilenleri yiyin ve dağıtın. Misafirlere ikram edin, fakire fukaraya dağıtın. Bundan sonra ne yapacağız peki Bundan sonra "Onların etleri ve kanları Allah’a ulaşmaz, kesmenize gerek yok" diyor.

Abdülaziz Bayındır: Allah Allah! Nereden çıkardın "Kesmeye gerek yok"u!

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"ALLAH KURBAN HAKKINDA OLUMSUZ KONUŞTUĞUNA GÖRE SİZİN DE OLUMSUZ KONUŞMANIZ GEREKİYOR"

İhsan Eliaçık: Çünkü olumsuz konuşuyor. "Etleri ve kanları Allah’a ulaşmaz" diyor.

Abdülaziz Bayındır: Ulaşan ne diyor? Sizin kültürünüz, sizin takvanız…

İhsan Eliaçık: Mantıksız olan bir şeyi Allah emretmez! Hem "Ulaşmaz" diyor hem de yapın diyor, öyle mi?

Abdülaziz Bayındır: Allah aşkına, bu kelimeden bu anlamı çıkarabilen bir kişiye hangi vasfı verebileceğimi şaşırdım yani!

İhsan Eliaçık: Olumsuz konuştuğuna göre kurban hakkında sizin de olumsuz konuşmanız gerekiyor. Çünkü Allah olumsuz bir şey söylüyor.

Abdülaziz Bayındır: Nasıl olumsuz cümle kullandı ya!

İhsan Eliaçık: Aynı şeyleri diğerleri için niye söylemiyor? Tavafa niye olumsuz demiyor? Niye "Kabe’ye gerek yok" demiyor? Ama kurban hakkında olumsuz konuşuyor.

Abdülaziz Bayındır: Gerçekten bir insan bu şekilde nasıl konuşur ya!

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"BİR İNSAN NASIL KENDİNİ ALLAH, PEYGAMBER YERİNE KOYABİLİR?"

İhsan Eliaçık: Asıl ben sana soruyorum, nasıl böyle konuşabiliyorsun? Bir insan nasıl kendini Allah, peygamber yerine koyabilir? Kuran’ın açıklayıcı otoritesi gibi "Benim görüşüm Kuran’ın görüşü" diyebilirsin hocam! Senin söylediğin de yorum.

Abdülaziz Bayındır: Ne yorumu! Ben ayet okuyorum sana!

İhsan Eliaçık: Evet yorum; sizin söylediğiniz de benim de söylediğim de yorum. Sıradan bir yorum, hatta bana göre çok geri diyorum.

"SEN ÇOK FAZLA UÇUYORSUN"

Abdülaziz Bayındır: Evet sana göre geri olabilir çünkü sen çok fazla uçuyorsun!

İhsan Eliaçık: Müslümanlara böyle bir belge de hiçbir şeyde yok!

Abdülaziz Bayındır: İyice uçuyorsun!

İhsan Eliaçık: Uçmakla alakası yok! Siz Kur'an otoritesi misiniz?

Abdülaziz Bayındır: Muhammed aleyhisselam dahil hiç kimsenin yorum yapma yetkisi yoktur.

İhsan Eliaçık: Kendini kilise yerine koyuyorsun hocam!

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"AYET Mİ YARIŞTIRALIM"

Abdülaziz Bayındır: Ayet okuyorum ben sana!

İhsan Eliaçık: Ben de ayet okuyorum!

Abdülaziz Bayındır: Hangi ayeti okudun ya!

İhsan Eliaçık: Ayet mi yarıştıralım yani!

Abdülaziz Bayındır: Nasıl okudun? Yarısını okuyorsun, yarısını okumuyorsun!Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı İhsan Eliaçık Kur'an-ı Kerim kurban
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