Eylem Tok ve oğlunu Türk kurye mi yakalattı? Kritik davaya saatler kala yeni gelişme

Türkiye aylardır firari Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'u konuşuyor. 1 Mart'ta Kemerburgaz'da ölümlü kazaya karışan Timur Cihantimur annesi Eylem Tok ile önce Mısar'a oradan da ABD'ye kaçmıştı. Firariler geçtiğimiz günlerde yakalanarak tutuklandılar. Bugün hakim karşısına çıkması beklenen ikiliyi bir Türk kuryenin yakalattığı iddia edilmişti. İbrahim Haskoloğlu 'Türk kurye yakalattı' haberinin asılsız olduğunu belirtti.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Tok ve oğlunun yakalanıp Türkiye'ye iadesi için kırmızı bülten çıkarılmıştı. Tok ve oğlu geçtiğimiz günlerde ABD'de yakalanmıştı. Gelişme sonrası Boston'da Tok ve T.C.'nin Küba'ya seyahat etmek için sahte pasaport almaya çalıştığı iddia edilmişti. Yaşananların ardında Eylem Tok ve Timur Cihantimur bugün hakim karşısına çıkacak.

'TÜRK KURYE YAKALATTI' İDDİASI

Bugün ise bazı basın yayın organlarında Eylem Tok ve oğlunun bir süredir sık sık dışardan yemek söylediği ve son siparişi getiren kuryenin bir Türk olduğu iddia edildi. Kuryenin ihbarı üzerine Tok ve Cihantimur'un yakalandığını haberi ise İbrahim Haskoloğlu tarafından yalanlandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Haskoloğlu, "Türk TV kanallarının 'Eylem Tok ve oğlunu, Türk kurye yakalattı' şeklinde haberleri tamamen asılsız. Yakalayan polis departmanıyla görüştüm. Bugün yapılacak duruşma aşağıda yazdığım bilgiler üzerinden görülecek. Şu olayda bile uyduruk haberlerle ilgi çekmeye çalışıyorlar." ifadelerine yer verdi.







