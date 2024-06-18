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Eylem Tok ve oğlunu Türk kurye mi yakalattı? Kritik davaya saatler kala yeni gelişme

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
18.06.2024 13:35
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Bugün hakim karşısına çıkacak olan Firari Eylem Tok ve oğlunun yakalanışına ilişkin kamuoyunda çarpıcı bilgiler yer aldı. Firarilerin sık sık dışardan yemek söylemelerinin yakalanma sürecinin hızlandırdığı ve bir Türk kuryenin ihbarıyla yakalandığı iddia edildi. İbrahim Haskoloğlu ise iddiaların doğru olmadığını belirterek, "Bu haberler tamamen asılsız. Yakalayan polis departmanıyla görüştüm" ifadelerine yer verdi.

Eylem Tok ve oğlunu Türk kurye mi yakalattı? Kritik davaya saatler kala yeni gelişme

Türkiye aylardır firari Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'u konuşuyor. 1 Mart'ta Kemerburgaz'da ölümlü kazaya karışan Timur Cihantimur annesi Eylem Tok ile önce Mısar'a oradan da ABD'ye kaçmıştı. Firariler geçtiğimiz günlerde yakalanarak tutuklandılar. Bugün hakim karşısına çıkması beklenen ikiliyi bir Türk kuryenin yakalattığı iddia edilmişti. İbrahim Haskoloğlu 'Türk kurye yakalattı' haberinin asılsız olduğunu belirtti.

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HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Tok ve oğlunun yakalanıp Türkiye'ye iadesi için kırmızı bülten çıkarılmıştı. Tok ve oğlu geçtiğimiz günlerde ABD'de yakalanmıştı. Gelişme sonrası Boston'da Tok ve T.C.'nin Küba'ya seyahat etmek için sahte pasaport almaya çalıştığı iddia edilmişti. Yaşananların ardında Eylem Tok ve Timur Cihantimur bugün hakim karşısına çıkacak.

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'TÜRK KURYE YAKALATTI' İDDİASI

Bugün ise bazı basın yayın organlarında Eylem Tok ve oğlunun bir süredir sık sık dışardan yemek söylediği ve son siparişi getiren kuryenin bir Türk olduğu iddia edildi. Kuryenin ihbarı üzerine Tok ve Cihantimur'un yakalandığını haberi ise İbrahim Haskoloğlu tarafından yalanlandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Haskoloğlu, "Türk TV kanallarının 'Eylem Tok ve oğlunu, Türk kurye yakalattı' şeklinde haberleri tamamen asılsız. Yakalayan polis departmanıyla görüştüm. Bugün yapılacak duruşma aşağıda yazdığım bilgiler üzerinden görülecek. Şu olayda bile uyduruk haberlerle ilgi çekmeye çalışıyorlar." ifadelerine yer verdi.


Express


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Anahtar Kelimeler:
Kurye abd kaza Eylem Tok
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