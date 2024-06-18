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  4. Taksim'de silahlar aynı anda konuştu! Gece vakti akılalmaz görüntüler: Sokaklarda kovalamaca yaşandı

Taksim'de silahlar aynı anda konuştu! Gece vakti akılalmaz görüntüler: Sokaklarda kovalamaca yaşandı

18.06.2024 12:38
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18.06.2024 12:38
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İstanbul'un göbeğinde meydana gelen silahlı saldırı görüntüleri akıllara durgunluk verdi. Taksim'de karşılıklı yer alan mekanların sahipleri arasında husumet çıkınca silahlar konuştu. Gece saatlerinde dört çalışanın aynı anda karşı mekana ateş açtığı anlar kameralara yansıdı.

Taksim karşılıklı mekanlarda çalışan işletmeciler arasındaki husumet sonucu kan döküldü. Mekanda çalışan 4 saldırgan karşı işletmeye kurşun yağdırdı. Olayda 3 kişi yaralandı, 3 şüpheli ise B Bölge Güven Timleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

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Olay, önceki hafta Pazartesi günü saat 01.15 sıralarında Beyoğlu Taksim Katip Mustafa Çelebi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında husumet olan karşılıklı iki mekan sahibi arasında gece saatlerinde kavga çıktı.

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Kavganın büyümesi üzerine mekanın içerisinden çıkan 4 çalışan, aynı anda silahlarını çekip karşı mekanın çalışanlarına ateş açtı. Sokakta kaçmaya çalışan, karşı mekanın çalışanları koşarak kaçarken 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırı anı ise kameralara anbean yansıdı.

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TAKSİM SOKAKLARINDA KOVALAMACA

Saldırı esnasında sesleri duyan İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Güven Timleri Amirliği polisleri hemen harekete geçti. Sokakta yaşanan kovalamaca sonucu Mesut T. ve yanındaki 2 kişi olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Karnından yaralanan Erkan B. ve hafif yaralanan diğer 2 kişi kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

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Öte yandan, olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, yaralı şahıslarla saldırganların karşılıklı iki mekanda çalıştıklarını ve aralarında bir süredir husumet olduğunu ortaya çıkardı. Olayla ilgili adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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