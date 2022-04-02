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Bursa iftar vakti 2 Nisan! Bursa iftar kaçta? Bursa'da oruç kaçta açılıyor?

02.04.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa iftar kaçta açılıyor? Bursa iftar vakti 2 Nisan günü Bursa'da yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2 Nisan Bursa iftar saati geri sayım sürerken araştırılıyor. İftar vaktinde orucunu açacak Müslümanlar şimdiden hazırlıklarını tamamlıyor ve iftar saatini bekliyor. Peki; Bursa iftar vakti ne zaman kaçta?

Bursa iftar vakti 2 Nisan! Bursa iftar kaçta? Bursa'da oruç kaçta açılıyor?

Bursa iftar kaçta? Bursa iftar vakti 2 Nisan günü arama motorlarında sorgulanıyor. Bursa iftar saati 2022 yılında ilde yaşayanlar tarafından merak ediliyor. Müslümanların heyecanla beklediği Ramazan ayı tüm rahmet ve bereketiyle başladı. Ramazan'ın başlamasıyla birlikte iftar saati de araştırılan konulardan birisi oldu. Peki; Bursa iftar vakti kaçta?

BURSA İFTAR VAKTİ KAÇTA? (2 NİSAN)

2 Nisan: 19:35

3 Nisan: 19:37

4 Nisan: 19:37

5 Nisan: 19:38

PEYGAMBER EFENDİMİZİN İFTAR DUASI NASIL?

Hazreti Muhammed Ramazan ayında orucunu açarken hep bu duayı okurdu. Peygamberimizin okuduğu iftar duası şöyle;

"Allahümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü."

Manası: Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.

Peygamberimiz orucunu açtıktan sonra ise şöyle derdi;

"Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, inşaallah Teâlâ sevap kesinleşti."

İslam âlimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi:

"Allah'ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla."

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Anahtar Kelimeler:
Oruç Bursa iftar
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