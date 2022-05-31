Bursa İnegöl'deki fabrika yangında ölen var mı? Bursa'daki fabrika yangında kaç kişi öldü, yaralıların sağlık durumu nasıl?

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir orman ürünleri fabrikasında yangın çıktı. Olayın kazan patlaması sonucu gerçekleştiği belirtildi. Peki Bursa İnegöl'deki fabrika yangında ölen var mı? Bursa'da orman ürünleri fabrikasındaki yangında kaç kişi öldü, yaralıların sağlık durumu nasıl? Konuya ilişkin bilgiler haberimizde...
Bursa'nın İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2.Cadde üzerinde bulunan bir fabrikada saat 13.00 sıralarında kazan patlaması sonucu yangın çıktı.
Yangın sonrası siyah dumanlar gökyüzüne yükseldi. Yangına Organize Sanayi Bölgesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahalede bulundu.
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki fabrika yangınında bir işçi hayatını kaybetti.
Bursa'nın İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2.Cadde üzerinde bulunan farbrikada 1 işçi öldü. Yaralanan 3 işçi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarına ilişkin henüz açıklamada bulunulmadı.
Soruşturmanın polis ekiplerince sürdürüldü ifade edildi.
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