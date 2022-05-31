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Bursa İnegöl'deki fabrika yangında ölen var mı? Bursa'daki fabrika yangında kaç kişi öldü, yaralıların sağlık durumu nasıl?

31.05.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa İnegöl'deki fabrikada kazan patlaması sonucu yangın çıktı. Basında yer alan haberlerin ardından vatandaşlar İnegöl'de yer alan fabrikaya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Bursa İnegöl'deki fabrika yangında ölen var mı? Bursa'da orman ürünleri fabrikasındaki yangında kaç kişi öldü, yaralıların sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizde...

Bursa İnegöl'deki fabrika yangında ölen var mı? Bursa'daki fabrika yangında kaç kişi öldü, yaralıların sağlık durumu nasıl?

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir orman ürünleri fabrikasında yangın çıktı. Olayın kazan patlaması sonucu gerçekleştiği belirtildi. Peki Bursa İnegöl'deki fabrika yangında ölen var mı? Bursa'da orman ürünleri fabrikasındaki yangında kaç kişi öldü, yaralıların sağlık durumu nasıl? Konuya ilişkin bilgiler haberimizde...

BURSA İNEGÖL'DEKİ FABRİKA YANGININDA ÖLEN VAR MI?

Bursa'nın İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2.Cadde üzerinde bulunan bir fabrikada saat 13.00 sıralarında kazan patlaması sonucu yangın çıktı.

Yangın sonrası siyah dumanlar gökyüzüne yükseldi. Yangına Organize Sanayi Bölgesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki fabrika yangınında bir işçi hayatını kaybetti.

BURSA ORMAN ÜRÜNLERİ FABRİKASINDAKİ YANGINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, YARALILARIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bursa'nın İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2.Cadde üzerinde bulunan farbrikada 1 işçi öldü. Yaralanan 3 işçi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarına ilişkin henüz açıklamada bulunulmadı.

Soruşturmanın polis ekiplerince sürdürüldü ifade edildi.

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yangın İşçi Bursa İnegöl
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