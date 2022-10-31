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Bursa metrosunda pes dedirten anlar! Gençlerden küfür dolu şok hareket

31.10.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da metro raylarına inen bir grup genç, istasyonda bekleyen diğer yolcuları da yanlarına küfür ederek çağırıp, raylara atlamalarını istediler. Olumsuz yanıt veren vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülerken, Bursaray makinistlerine istasyona girerken yavaşlamaları talimatı verildi. Gençler, güvenlik görevlileri tarafından istasyondan uzaklaştırıldı.

Bursa metrosunda pes dedirten anlar! Gençlerden küfür dolu şok hareket

Bursa'da yaşanan olay "bu kadarına da pes" dedirtti. Her gün binlerce yolcu taşıyan BursaRay'ın Odunluk Durağı'nda bir grup genç rayların üstüne atlayarak, durakta bekleyen vatandaşlara tezahürat yaptı.

KÜFÜR EDEREK ÇAĞIRDILAR

Rayların üstüne inen gençlerin "Atla...Atla... Atlamayan i.ne" şeklinde bağırdığı o anlar vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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Rayların üzerine inen gençleri görenler, muhtemel bir facianın önüne geçmek için görevlileri uyarırken, güvenlik personelinin duruma müdahale etmesinin ardından rayların üzerine inen gençler oradan uzaklaştırıldı.

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4 ayrı suçtan aranıyordu: Saklandığı yer pes dedirtti 4 ayrı suçtan aranıyordu: Saklandığı yer pes dedirtti

(İHA/DHA)

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