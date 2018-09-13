HABER

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Suriyeli gerilimi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 21:19 | Son Güncelleme

Bursa'da dün gece bir grup Suriyelinin bir kahvehane işletmecisini darp etmesi üzerine bugün toplanan yaklaşık 300 kişilik kalabalık, Suriyelilere ait ev ve dükkanlara zarar verdi. Polisin müdahalesiyle kalabalık dağılırken, yeni bir olay yaşanmaması için mahallede güvenlik tedbirleri alındı.

Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Başaran Mahallesi'nde dün gece yaşanan olayda yaklaşık 20 kişilik Suriyeli gruptan kaçan bir çocuk, Mehmet Kahraman'a ait kahvehaneye sığındı. Suriyeli grubun çocuğu kendilerine teslim etme isteğini reddeden Kahraman, öfkeli kalabalık tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Elinden ve karnından yaralanan Mehmet Kahraman, Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alırken, kahvedekilerin tepki göstermesi üzerine grup kaçtı.

300 KİŞİLİK GRUP SURİYELİLER AİT EV VE İŞYERLERİNE SALDIRDI

Dün yaşanan olayın ardından bugün akşam saatlerinde toplanan yaklaşık 300 kişilik grup, Suriyelilere ait ev ve iş yerlerine saldırarak camlarını kırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve Çevik Kuvvet ekibi sevk edildi. 'Mahallede Suriyeli istemiyoruz', şeklinde slogan atan öfkeli kalabalığı durdurmakta zorlanan polis ekipleri, ikna çalışmaları sonuç vermeyince müdahale etti.

cam

POLİS GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Polisin müdahalesiyle öfkeli kalabalık dağıldı. Polis, mahallede yeni bir olay yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken, sokak girişlerini bariyer ile kapattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

PARTNERÜnlülerin tuttuğu takımlarÜnlülerin tuttuğu takımlar
Bursa'da Suriyeli gerginliğiBursa'da Suriyeli gerginliği
50 metre uçan çatı kaymakamlık bahçesine düştü50 metre uçan çatı kaymakamlık bahçesine düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa Suriyeli Bursa'da Suriyeli gerilimi kahvehane Osmangazi

En Çok Okunan Haberler

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

ABD'den yeni yaptırımlar! Trump, Twitter'dan mesaj paylaştı

ABD'den yeni yaptırımlar! Trump, Twitter'dan mesaj paylaştı

Ece Erken'den Nihat Doğan yorumu: Bizim de bildiğimiz çok şey var

Ece Erken'den Nihat Doğan yorumu: Bizim de bildiğimiz çok şey var

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Yunanistan'ın Zakynthos Adası'nda bulunan Navagio plajı çöktü

Yunanistan'ın Zakynthos Adası'nda bulunan Navagio plajı çöktü

Okuyucu Yorumları 11 yorum
bu utanc verici olmamali boyle seyler simdi bi suriyeli birini dovdu diye butun suruyelileri ayni kefe ye koymak ve taslamak geri zekalilar
Ne Suriyelileri, nede onları getirenleri istemiyoruz.
Bursadan suriyeli akpli milletvekili adayına oy verirken ses çıkarmadınız.
daha bunlar iyi günlerimiz ....
ellerınız dert gormesın bırlık olun vatan bızım vatanımız kımse dısardan gelıp ahkam kesemez oturuyosan adam gıbı otur kapa cenenı
yav bunlar sığındıkları ülkede bukadar cesur bukadar yürekli ise bunları gönderin kardeşim kendi ülkeleri için savaşsınlar
Yiyip içip kuduruyorlar , olan benim insanıma oluyor ,gönderin şunları geriye.
şuan parktayım parkta yaklaşık olarak 80 kişi var bunların 70 şi suriyeli.parkta iki salıncak var tamamen zapt etmişler. madem savaş var bu kadar çocuğu ne diye getirirlerki
Bursa da Suriyeli milletvekili seçen sayın seçmenler. Nasıl hayatınızdan memnun musunuz?
ÜLKE TEKSASA DÖNDÜ
reis kurtar bizi. bunlar iyi günler :)
Diğer Haberler
Kastamonu'da dolu yağdı, hayat felç oldu! Elektrik ve internet gitti

Kastamonu'da dolu yağdı, hayat felç oldu! Elektrik ve internet gitti

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde öğretmene cinsel içerikli görüntüleriyle şantaj! Ev ve arabasını sattı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde öğretmene cinsel içerikli görüntüleriyle şantaj! Ev ve arabasını sattı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iğrenç olay! Sapık böyle yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iğrenç olay! Sapık böyle yakalandı

Teneke kutudan bakın ne yaptı

Teneke kutudan bakın ne yaptı

Değişim şaşkına çevirdi

Değişim şaşkına çevirdi

İlk kez göreceksiniz! TSK paylaştı...

İlk kez göreceksiniz! TSK paylaştı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.