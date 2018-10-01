Bursa'nın Gemlik ilçesinde "Şehit Ömer Halisdemir" ismi verilen aile sağlığı merkezinin tabelasının, "şehit" ibaresinin yazımının unutulması ve bu eksiğin tamamlanması gerekçesiyle indirilmesine ilişkin ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.
İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, yaptığı açıklamada, Gemlik'te bir ay önce hizmete açılan aile sağlığı merkezine ilçe yöneticileriyle "Şehit Ömer Halisdemir" ismini vermeyi kararlaştırdıklarını söyledi.
Tabela hazırlanırken "şehit" ibaresinin yazımının unutulduğuna ve bu şekilde asıldığına dikkati çeken Akan, "Görevli doktor, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığından izin almadan şehit ifadesini eklemek için tabelayı hafta sonu indirmiş." ifadesini kullandı.
Durumu öğrendikten sonra harekete geçtiklerini belirten Akan, şunları kaydetti:
"Tabela, düzeltmek maksatlı da olsa Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığından izin alınarak değiştirilmeliydi. Durumu öğrenince derhal tabelayı yerine taktırdık, ilgililer hakkında soruşturma başlattık."
Pansiyonda iğrenç olay! Erkeklerle ilişkiye girip...
Kağıthane'de akılalmaz olay!
Mahmut Tanal'ın Erdoğan protestosunu Kılıçdaroğlu durdurdu!
Meclis'te sürpriz görüşme! İYİ Partili isim de katıldı
Bedelli askerlikte yeni gelişme! Öğretmenlere müjdeli haber geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali
Sütyenli klip çeken Kırgız şarkıcı: Ölüm tehditleri alıyorum
Son dakika! Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan belli oldu
iPhone XS ve XS Max için kötü haber: Toplatılabilir!
Okuyucu Yorumları 0 yorum