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Bursa Sağlık Müdürü'nden "tabela" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 17:22 | Son Güncelleme

İl Sağlık Müdürü Özcan Akan: - "(Şehit Ömer Halisdemir ismi verilen aile sağlığı merkezinin tabelasının indirilmesi) Görevli doktor, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığından izin almadan şehit ifadesini eklemek için tabelayı hafta sonu indirmiş" - "Tabela, düzeltmek maksatlı da olsa Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığından izin alınarak değiştirilmeliydi. Durumu öğrenince derhal tabelayı yerine taktırdık, ilgililer hakkında soruşturma başlattık"

Bursa'nın Gemlik ilçesinde "Şehit Ömer Halisdemir" ismi verilen aile sağlığı merkezinin tabelasının, "şehit" ibaresinin yazımının unutulması ve bu eksiğin tamamlanması gerekçesiyle indirilmesine ilişkin ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, yaptığı açıklamada, Gemlik'te bir ay önce hizmete açılan aile sağlığı merkezine ilçe yöneticileriyle "Şehit Ömer Halisdemir" ismini vermeyi kararlaştırdıklarını söyledi.

Tabela hazırlanırken "şehit" ibaresinin yazımının unutulduğuna ve bu şekilde asıldığına dikkati çeken Akan, "Görevli doktor, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığından izin almadan şehit ifadesini eklemek için tabelayı hafta sonu indirmiş." ifadesini kullandı.

Durumu öğrendikten sonra harekete geçtiklerini belirten Akan, şunları kaydetti:

"Tabela, düzeltmek maksatlı da olsa Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığından izin alınarak değiştirilmeliydi. Durumu öğrenince derhal tabelayı yerine taktırdık, ilgililer hakkında soruşturma başlattık."

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Bursa Gemlik

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