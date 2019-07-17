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Bursa Şehir Hastanesi’nin ilk bebeğine hediye

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.07.2019 15:24 | Son Güncelleme

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr.

Bursa Şehir Hastanesi’nin ilk bebeğine hediye

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan ve İşletme Müdürü Hakan Afşin Arıcan, Bursa Şehir Hastanesi’nin açıldığı ilk gün dünyaya gelen bebeği ziyaret ederek, altın hediye edip, aileyi kutladılar.
Derya-Yunus Çarboğa, çifti hastane odasına gerçekleştirilen ziyarete hem şaşırdı hem de mutlu oldu. İkinci bebeğini dünyaya getirdiği hastanede gösterilen ilgi için teşekkür eden anne Derya Çarboğa, “Ben özel hastanede doğum yapmayı planlıyordum. Ancak, eşim sancım başlayınca beni buraya getirdi. Normal doğumla bebeğimi sağlıklı bir şekilde kucağıma verdiler” dedi.
Genç anne, kendisini hastanede değil 5 yıldızlı otelde hissettiğini ifade ederek, “İyi ki buraya gelişim. Özel hastaneye gitsem hem fark ücreti ödeyecektim hem de bu konforu bulamayacaktım” diyerek, memnuniyetini dile getirdi.
İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan ise anneye bir isteğinin olup olmadığını sorup, bebeğin hayırlı olması temennisinde bulundu. Akan, Bursa halkını, ‘Sağlıkta son nokta’ diye tabir edilen bir hastaneye kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Dr. Akan, kız bebeğin ismini sorduğu anneden, “Henüz karar vermedik” cevabını alınca, “Zeynep” adının verilmesi önerisinde bulundu. Anne de bunu değerlendireceklerini söyledi.
Dr. Akan, sohbetin ardından Rönesans İşletme Hizmetleri Bursa Şehir Hastanesi İşletme Müdürü Hakan Afşin Arıcan ile birlikte minik bebeğe yarım altın hediye etti.

Bursa Şehir Hastanesi’nin ilk bebeğine hediye

Bursa Şehir Hastanesi’nin ilk bebeğine hediye

Bursa Şehir Hastanesi’nin ilk bebeğine hediye

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