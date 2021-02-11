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  4. Bursa trafiğinde koşan danayı görenler şaştı kaldı

Bursa trafiğinde koşan danayı görenler şaştı kaldı

11.02.2021 11:19 | Son Güncelleme:
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Bursa'da dün akşam evlerine gitmek için yola çıkan sürücüler trafiğin ortasında terse koşan danayı görünce şok oldu. Mudanya istikametinden Bursa istikametine seyreden araçların üzerine doğru yolun ortasından koşan dana paniğe sebep olurken, bazı sürücüler de o anları kaçırmamak için telefonlarına davrandı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Mudanya'dan Bursa'ya gitmek için yola çıkan sürücüler trafiğin durma noktasına geldiği Mudanya yolu üzerinde Acemler Kavşağına gelmeden önce yaklaşık 1 tonluk bir sürpriz ile karşılaştı.

KOŞAN DANAYI GÖRENLER BÖYLE GÖRÜNTÜLEDİ

Trafiğin tam ortasında araçların arasından ters istikamete doğru koşan dana hiçbir araca çarpmadan metrelerce ilerledi. Panik olan çoğu sürücü ne yapacağını bilmeden kaldı. Cep telefonlarına sarılan bazı sürücüler ise o anları kayda aldı.

Hamitler Kavşağı'na kadar koşarak giden dananın kesimhaneye giden kamyonetten atladığı öğrenildi.

(İHA)

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