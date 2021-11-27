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  4. Bursa'yı lodos vurdu! Ağaçlar devrildi, ev ve otomobiller hasar gördü

Bursa'yı lodos vurdu! Ağaçlar devrildi, ev ve otomobiller hasar gördü

27.11.2021 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da etkisini artıran lodos, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 60 kilometreye çıkan lodos nedeniyle, metruk bir binanın duvarı yıkılırken, devrilen ağaçlar nedeniyle otomobiller zarar gördü.

Bursa'yı lodos vurdu! Ağaçlar devrildi, ev ve otomobiller hasar gördü

Bursa'da dün akşam saatlerinde etkili olan lodos, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Saatteki hızı 60 kilometreye çıkan lodos nedeniyle, merkez Yıldırım ilçesi Namazgah mahallesinde bulunan metruk bir binanın duvarı yıkıldı. Arabayatağı Mahallesi'nde ise uçan bir çatı otomobillerin üzerine düşerek, zarar verdi. Ayrıca, Kestel ilçesinde bir kamyonet lodos nedeniyle yan yattı.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ, OTOMOBİLLER HASAR GÖRDÜ

Öte yandan, şiddetli rüzgar nedeniyle, Bursa genelinde ağaç devrildi. Devrilen ağaçlar nedeniyle cadde ve sokaklar ulaşıma kapanırken, nedeniyle çok sayıda araçta hasar meydana geldi.

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Bursa Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, lodosun sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi ve ardından yağmurun başlaması bekleniyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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