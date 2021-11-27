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  4. Kırıkkale'de korkutan yangın! Soğuk hava deposu alev aldı

Kırıkkale'de korkutan yangın! Soğuk hava deposu alev aldı

27.11.2021 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de soğuk hava deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Kırıkkale'de korkutan yangın! Soğuk hava deposu alev aldı

Yangın, gece saatlerinde Kimeski Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda bulunan özel bir şirkete ait soğuk hava deposunda çıktı. İhbar üzerine depoya çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla yangını kontrol altına alınabildi. Depoda büyük çapta maddi hasara yol açan yangın sonrası soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdür Vekili Koray Aslan, depoda patlayıcı maddeler de olduğunu belirterek, ekiplerin dikkatli şekilde yangına müdahale ettiğini söyledi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kırıkkale
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