Bursa'yı sağanak yağış vurdu! Çok sayıda ev, iş yeri ve fabrikayı su bastı! Debisi yükselen çayda ceset bulundu

Bursa'da sağanak yağış sebebiyle birçok evi su basarken, taşan dereler sokaklarda park halinde bulunan araçları önüne kattı. Uludağ'ın eteklerindeki Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi'nde bulunan Karınca Deresi'nden kopan taş parçaları sokağı yürünmez hale getirdi. Dereden taşan sulara dayanamayan otomobiller üst üste geldi.

Kullanılmaz hale gelen otomobillerini gören vatandaşlar, yaşananları hayretler içerisinde izledi. Derenin getirdiği sel sonrası yolda yürüyen yaşlı bir kadın dengesini kaybedip yere düştü.

Çevredeki vatandaşların çabalarıyla kurtarılan kadın, yürümekte zorlandığı için terliklerini bırakıp yalın ayak yoluna devam etti.

BURSARAY HATTINI SU BASTI

İzmir Yolu, Mudanya Yolu, İstanbul ve Ankara yolunda trafikte araçlar sel sularıyla tıkanan yollarda zor anlar yaşadılar.

Rögarlar su tahliyesinde yeterli olmayınca ana yollar göle döndü. Özellikle İzmir yolunda bazı araçlar yollarda kaldı. Trafik polisleri ise yolda kalan araçları iterek yol dışı yapmak mecburiyetinde kaldı.



Bu arada bir çok ev, dükkan ve fabrika da yağışlardan nasibini aldı. Bursaray hattı da şelaleye dönünce yolcular metro içinde güç anlar yaşadılar.

Bursa'nın çeşitli bölgelerinde yaşanan taşma ve su basma olayları için belediye ve itfaiye ekipleri hummalı bir çalışma başlattı.

DEBİSİ YÜKSELEN ÇAYDA CESET BULUNDU

Olay saat 18.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Avrupa Konseyi Bulvarı Nilüfer Çayı Botanik Parkı karşısında meydana geldi. Şiddetli sağanak nedeniyle debisi yükselen Nilüfer Çayı'nda bir cesedin sürüklendiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, suda sürüklenen üzerinde kimlik çıkmayan cesedi kıyıya çıkardı. Yağış nedeniyle suya kapılan birine ait olup olmadığı değerlendirilen ve erkek olduğu belirlenen ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayın ardından Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da bölgeye gelerek bilgi aldı. Burada gazetecilere açıklama yapan Vali Demirtaş, "Şu an bir ceset var ama muhtemelen eski bir ceset olduğunu düşünüyoruz. Yani selden veya yağıştan kaynaklanan bir ceset değil, daha önce kaybolmuş olan birisine ait olabilir, ama olay yeri incelemesi devam ediyor. Bu konuda bir şey söylemek şu an için erken" diye konuştu. (İHA-DHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





