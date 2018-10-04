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Bursa'da 13 ton balığa el konuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 17:46 | Son Güncelleme

Bursa'da 13 ton balığa el konuldu

Bursa'da, av yasağının kalktığı günden itibaren asgari avlanma boyutlarının altında olan ve halk sağlığı için tehdit oluşturan 13 bin 393 kilogram balığa el konuldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarım AŞ ekipleri, av yasağının kalktığı 1 Eylül'den itibaren Hikmet Şahin Kent Hali'nde su ürünleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Kent halinin işletimini yapan Tarım AŞ Su Ürünleri Birimi tarafından önceki gün gerçekleştirilen denetimlerde avlanması yasak tür olan 80 kilogramlık orkinos balığına el konuldu.

Avlanma sezonunun başladığı 1 Eylül'den bu yana el konulan balık miktarı 13 bin 393 kilograma ulaştı. Bu balıklardan insanların tüketmesi ve sanayi ham maddesi olarak kullanılmasında sakınca bulunduğu yönünde rapor verilen 9 bin 825 kilogramı imha edildi, kalanı ise kamu kurumlarına sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
balık Bursa Bursa Büyükşehir Belediyesi

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