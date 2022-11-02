Bursa'da 2. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nin açılış töreni yapıldı

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'nda gerçekleştirilen festivalin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "yedinci sanat" diye tanımlanan sinemanın kültür aktarımında en kıymetli mecra olduğunu söyledi.

Çekilen filmin milyonlarca insana anlatılabildiğini ifade eden Demircan, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti çektiği filmlerle 152 ülkede dünyada en uzun süreli dizi, film ihracatı yapan ülke durumunda. Dünyanın birçok ülkesine gittiğinizde oyuncu karakterlerimizi, Türkçemizi hatta bunlardan dolayı çocuklarına isimlerimizi veren insanlarla karşılaşıyoruz. Türkçemizi dizilerden öğrenen, Türkçesini geliştiren ve ülkemize olan bağlılığını bize ifade eden insanlarla karşılaşıyoruz. Sinema böylesine etkili bir mecra." dedi.

Demircan, dünyanın birçok ülkesinden katılımla gerçekleştirilen film festivallerine Türkiye'nin ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ancak Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali bir film festivali olmanın ötesinde anlamlar taşıyor. Türk Devletler Teşkilatının kurulduğu, TÜRKSOY'un etkin bir şekilde bu coğrafyada hizmet ettiği bir süreçte Korkut Ata Film Festivali adı film festivali de olsa aslında Türk kardeş ülkelerimizde bağımızı güçlü bir şekilde kuran, organize eden bir kültürel buluşmanın adıdır aynı zamanda. Dede Korkut abidevi bir şahsiyet. Onun ismine atfettiğimiz o etkinlik de aslında birbirimizi daha yakından iyice tanıyabilmek adına organizasyonu yapıyoruz. Bakın 52 film Bursa'da. Bugün bu süreçte tam 157 sinemacı Türk dünyasından buraya geldi. 34 de gazeteci geldi. Yaklaşık 200 kişi. Bir 200 kişi de sinema zirvesi ve ödül gecesi için Türkiye'den katılacak. 400 kişi. Aslında bu 400 kişi yapımcı, yönetmen, senarist, oyuncu. Türk dünyasının kültürünü dünyaya ve birbirine anlatan ve aktaran 400 kişiden bahsediyoruz. Onları bir araya her yıl getirmemizin tek sebebi aralarındaki iş birliğini ticari olarak geliştirsin evet ama sadece bu değil. Bu 400 kişinin birbiriyle olan ilişkisi ve iş geliştirmesi 6 ülkenin birbiriyle olan yakınlaşmasına hizmet etsin diyedir. Bu duyguyla bu yola çıktık."

"DEDE KORKUT'UN BURSA NÜSHASINI YAKIN ZAMANDA İLİM ALEMİNE DUYURACAĞIZ"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa olarak önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Kültür ve sanatın bir toplumun can damarı olduğunu ifade eden Aktaş, "Türk milleti olarak binlerce yıllık geçmişimize baktığımızda, Orta Asya'dan Avrupa'ya uzanan engin bir kültür havzamızın olduğunu görürüz. Ecdadımız bizlere muhteşem bir tarih, muhteşem bir kültür ve muhteşem bir medeniyet mirası bıraktı. Bize düşen bu mirası koruyup geleceğe taşımak ve yeni değerler üretip insanlığa armağan etmektir." dedi.

Aktaş, Korkut Ata yani Dede Korkut'un Türk milletinin özünü oluşturan insani ve kültürel değerleri asırlar sonrasına dahi nakşeden bir gönül ozanı olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Korkut Ata, Türk milletinin geleneklerini ve töresini çok iyi bilen, bunları destanlaştırıp bize aktaran ortak değerimizdir. Dede Korkut, asırlar öncesinden bize seslenen taze bir nefestir, kutlu bir bilgedir. Dede Korkut'tan bahsederken konuyla alakalı bir gelişmeyi de hatırlatmak isterim. Dede Korkut hikayelerinin yeni bir nüshasının Büyükşehir Belediyemizin Muradiye Kur'an ve El Yazmaları Müzesi'nde yer aldığından kamuoyu haberdar olmuştu. Her eserin kaderi var. Asırlardır elden ele, köyden köye dolaşan yazma, nihayetinde müzemize intikal etti. Büyükşehir Belediyesi olarak yazmanın dijitale aktarım işini, eski kağıt restoratörü nezaretinde yaptık. Dede Korkut'un Bursa nüshasını yakın zamanda bir tanıtım programıyla ilim alemine duyuracağız. Eserin korunmasında, bağışlanmasında, keşfedilmesinde ve hazırlanmasında emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum."

Kurmaca ve belgesel film yarışmalarının yer alacağı festival kapsamında 52 film gösteriminin yapılacağını dile getiren Aktaş, gösterimlerin Tayyare Kültür Merkezi, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, Bursa Uludağ Üniversitesi ve bir alışveriş merkezinde yapılacağını sözlerine ekledi.

Açılış törenine Bursa Valisi Yakup Canbolat, Sinema Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Sinema Derneği yetkilileri, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan'dan gelen yapımcı, yönetmen, senarist ve oyuncular katıldı.

5 Kasım'a kadar devam edecek festival kapsamında konser, sinema zirvesi ve ödül töreni yapılacak.

