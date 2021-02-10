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  4. Bursa’da 20 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Bursa’da 20 kilo uyuşturucu ele geçirildi

10.02.2021 15:55 | Son Güncelleme:
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Bursa’da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 20 kilogram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların suçüstü yakalandı.

Bursa’da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 20 kilogram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların suçüstü yakalandı. Yapılan çalışmalar neticesinde Bursa genelinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 9 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahısların üzerlerinde, evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 20 kilogram sentetik kannabinoid ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan M.S., U.İ., B.A., H.D., A.S., B.G., E.D., M.S. ve K.O.Ş. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınarak emniyete gönderildi.

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