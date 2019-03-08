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Bursa'da 45 metrelik vericiden düşen işçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 23:52 | Son Güncelleme

Bursa'da 45 metrelik vericiden düşen işçi öldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, vericide çanak değişimi yaparken düşen işçi yaşamını yitirdi.

Emin Mestan (45), Gedelek Mahallesi'nde özel bir telekomünikasyon şirketine ait çanağı değiştirmek için 45 metrelik vericiye tırmandı.

Burada çalışma yapan Mestan, bir an dengesini kaybederek kayalık zemine düştü.

Çalışma arkadaşlarının haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitiren Mestan'ın cesedi, incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Öte yandan jandarma ekiplerinin çalışmasında, Mestan'ın çalışma yaparken takması gereken üç kemerden ikisini takmadığı belirlendi.

Mestan'ın, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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