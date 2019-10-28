Bursa'da Cumhuriyetin 96. yıl dönümü konserle kutlandı

Bursa'da Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen konser ilgi gördü.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri Türk Sanat Müziği sanatçısı ve şef Remzi Çelikyay yönetti. Çelikyay'ın da 35'inci sanat yılının kutlandığı gecenin sunuculuğunu şair Akif Oktay yaptı.

Ankara Türk Dünyası Dans Topluluğu'nun dans gösterisi sunduğu gecede, Altınkoza Musiki Derneği, Nilüfer Türk Müziği Derneği, Mudanya Poyraz Sanat Derneği, Proje Sanat Derneği ve Çiftlikköy Belediyesi koroları sahne aldı.

Konserde kurtuluş savaşı, kahramanlık destanları, barış gibi temalardan oluşan türküler ve şarkılar koro ve solistler tarafından seslendirildi.

Gecenin sonunda sanatçıların performansı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

